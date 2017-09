Un foc forestal crema tres hectàrees de camps i bosc a Jorba

Un incendi va cremar tres hectàrees de vegetació ahir al migdia a prop de la població de Sant Genís, al terme municipal de Jorba, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat.

El foc es va declarar per causes que es desconeixen poc després de la 1 del migdia, a prop de l'autovia A-2, tot i que no va quedar afectada per a la circulació.

Fins a l'indret s'hi van traslladar deu dotacions terrestres i cinc mitjans aeris dels Bombers, segons les mateixes fonts, a més a més de les ADF de la zona. El foc es va donar per estabilitzat a 3/4 de 3 del migdia, després d'haver cremat 3,13 hectàrees.