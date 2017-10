Cau una cornisa d'una teulada del carrer Priorat de Manresa

Una cornisa d'una teulada d'un edifici de quatre plantes es va desprendre aquest dilluns, cap a 2/4 de 10 del vespre i va caure a la via pública, al carrer Priorat de Manresa número 2. Afortunadament el despreniment no va causar cap ferit. Una dotació dels Bombers de la Generalitat va treballar al lloc dels fets per realitzar una revisió de la teulada i després es va fer càrrec de la situació la Policia Local de Manresa.