Ensurt per un incendi de xemeneia a Abrera

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar dimarts al vespre per un incendi de xemeneia en una masia d'Abrera. El foc es va declarar a 1/4 de 9 del vespre a la masia Can Morral del Molí i va afectar principalment la xemeneia. Al cap d'una hora, a 1/4 de 10, els efectius van donar per apagat l'incendi i, mitja hora després, es van retirar del servei. Cap persona no va resultar ferida, segons les mateixes fonts.