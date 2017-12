Els Bombers actuen en unes 30 incidències per vent a l'Anoia i al Baix Nord

Els Bombers de la Generalitat van haver d'actuar ahir en prop d'una trentena d'incidències causades pel fort vent a l'Anoia i al Baix Llobregat Nord. En la majoria de casos, es va tractar de retirar branques i arbres caiguts o d'estabilitzar elements que perillaven de caure a la via pública.

A l'Anoia, per exemple, els Bombers van haver de retirar les plaques d'una marquesina a Santa Margarida de Montbui i van haver de retirar teules que perillaven de caure de teulades de Vilanova del Camí i del Bruc. A Igualada, es va haver de treure del mig del pas una pedra caiguda a la calçada de la N-II. A Masquefa és on es van haver de fer més actuacions, com ara revisar una teulada i retirar un arbre que havia quedat repenjat a sobre d'uns altres arbres.

Al Baix Llobregat Nord, a Olesa, va caure un arbre del Parc Municipal, sense causar desperfectes. A Abrera, es va tombar un pi al carrer de l'Ametlla, mentre que a Martorell es va haver de retirar, per seguretat, la caputxa d'una xemeneia, que perillava de caure.

L'episodi de vent va ser sobretot intens a les comarques metropolitanes de Barcelona i de Tarragona. Al llarg del dia, el telèfon d'emergències 112 de Catalunya va rebre 1.175 trucades relacionades amb el vent. Per comarques, la majoria de les trucades es van fer amb origen al Barcelonès, al Tarragonès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Les incidències es van concentrar entre les 11 del matí i les 4 de la tarda.