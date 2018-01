Mor intoxicada pel fum una dona de 78 anys per un foc a casa, a Martorell

Un incendi d'habitatge va causar la mort ahir a la matinada per inhalació de fum d'una veïna de Martorell de 78 anys, que estava dormint al seu llit en el moment dels fets. El seu marit, de 80 anys va salvar la vida, tot i que va patir una intoxicació greu de fum. El foc, que va cremar sobretot el sofà del menjador, s'hauria pogut originar en un llum.

Els fets, segons van explicar els Bombers de la Generalitat, van tenir lloc a 3/4 de 3 de la matinada en un pis del carrer Lluís Requesens de Martorell. En el moment de l'incendi, el matrimoni estava dormint a l'habitació. Quan l'home es va despertar, la seva esposa ja estava inconscient i va sortir a demanar ajuda al balcó, segons va explicar l'alcalde del municipi, Xavier Fonollosa.

L'incendi va cremar el menjador, sobretot el sofà, i el fum va afectar la resta de l'habitatge. Fins a l'indret s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van extingir les flames i van ventilar l'edifici. El foc no va arribar a ser de gran magnitud, per la qual cosa els efectius no van haver de desallotjar cap veí. La resta d'habitatges del bloc no van resultar afectats.

Al lloc de l'incendi també s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va va intentar reanimar sense èxit la víctima. El personal mèdic va atendre el marit, que després va ser evacuat en ambulància a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, que es va acostar a l'edifici al migdia per parlar amb el fill de la víctima, va explicar que la policia científica està treballant per aclarir les causes de l'incendi. El que sí que va confirmar és que el foc es va originar al sofà de l'habitatge i que la dona, de 78 anys, va morir al llit per inhalació de fum. Segons ha apuntat el fill de la parella, ni l'home ni la dona no fumaven i un possible origen de l'incendi podria estar en una làmpada que el matrimoni tenia al menjador, al costat del sofà. La investigació dels Mossos haurà de confirmar aquesta possibilitat. Segons l'alcalde, la prioritat en aquests moments és trobar un allotjament temporal a l'home fins que l'habitatge estigui en condicions per tornar a ser habitat. Tot i que el foc no ha fet malbé l'estructura del pis, el fum sí que l'ha perjudicat. Fonollosa també va aclarir que el matrimoni no era usuari dels serveis socials del municipi.