La Guàrdia Civil investiga cinc ajuntaments del Bages per fitxar presumptament policies a dit

La Guàrdia Civil investiga cinc ajuntaments del Bages per suposades irregularitats en la contractació de policies locals de règim interí, segons ha pogut saber Regió7. L'institut armat, que actua coordinat amb el Jutjat d'Instrucció 4 de Manresa, ja ha citat a declarar en qualitat d'investigats alcaldes, exalcaldes, secretaris i tècnics de recursos humans dels cinc consistoris, així com els tinents d'alcalde d'un dels ajuntaments afectats, el de Sallent.

La investigació parteix d'una denúncia que el juliol del 2016 va presentar un manresà que havia concorregut en processos de selecció de policies als cinc municipis, i que va ser descartat en tots ells, perquè, segons els ajuntaments, no complia els requisits o no superava les proves.

El denunciant, però, va considerar que els cinc ajuntaments contractaven a dit alguns policies locals, sense passar pel sistema de concurs-oposició pertinent. L'home va denunciar els fets a la fiscalia, que no va acceptar a tràmit la denúncia. Posteriorment, però, va presentar la querella a la Guàrdia Civil, que va admetre la denúncia i que ha iniciat una investigació per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

Els cinc ajuntaments denunciats són els de Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Navàs i Artés. En la denúncia, l'home assenyalava que aquestes pràctiques irregulars es podien estar duent a terme en altres municipis amb cossos de Policia Local, però la investigació de la Guàrdia Civil només se centra en els cinc consistoris denunciats directament. Alguns d'ells ja han iniciat els contactes per preparar una estratègia de defensa conjunta.

En cadascun dels pobles, la investigació agafa un període de deu anys, des del 2007 al 2016. Durant les darreres setmanes, la Guàrdia Civil ha demanat a cadascun dels ajuntaments documentació de totes les contractacions de policies locals en règim interí. Els consistoris han hagut d'atorgar còpia de tots els documents analitzats, que sumen milers de folis en la causa.

Ara, un cop recollida la documentació, la Guàrdia Civil ja ha citat a declarar a la caserna central de Sant Andreu de la Barca una vintena de polítics i tècnics del conjunt dels cinc ajuntaments, en qualitat d'investigats. Les citacions estan previstes per aquest febrer, en alguns casos per a la setmana que ve.

A Sallent, és on s'ha produït el nombre més gran de citacions, ja que les contractacions de personal estan validades per la junta de govern en pes, i no per un decret d'alcaldia, com en la resta de casos. D'aquesta manera, en total, la Guàrdia Civil ha citat l'alcalde, David Saldoni (PdeCAT), quatre tinents d'alcalde i el secretari municipal.

A Sant Fruitós, han estat citats l'alcalde Joan Carles Batanés (Gent Fent Poble), el secretari, el vicesecretari i el tècnic de recursos humans. En el cas de Sant Joan, s'han citat l'alcalde Gil Ariso (PdeCAT), la secretària municipal i el tècnic de recursos humans. A Navàs, han rebut la citació el batlle Jaume Casals (CUP), el secretari i una auxiliar administrativa. Finalment, a Artés, han estat citats dos exalcaldes, Josep Candàliga (ERC) i Damià Casas (CiU), a més a més de la secretària i una auxiliar administrativa. L'alcalde actual, Ernest Clotet, al càrrec des del juny passat, no ha estat citat. Es desconeix, de moment, si els exalcaldes dels altres municipis afectats també han resultat citats.



Els alcaldes investigats neguen els fets

Regió7 ja ha pogut contactar amb els alcaldes afectats, que han rebut amb incredulitat la denúncia i han negat que s'hagi contractat mai ningú de forma arbitrària, almenys des que ells estan al càrrec. Segons asseguren, cada cop que s'ha hagut d'omplir una plaça interina de policia local, perquè estava vacant, s'ha recorregut primer a la borsa de treball, tal i com estableix la llei.

Quan això no ha estat possible, perquè la borsa estava buida, i es necessitava fitxar policies de forma immediata, es recorria a la tramitació per la via d´urgència. La llei, en aquests casos, obliga l´ajuntament a convocar una nova borsa de treball durant els tres mesos següents a la contractació per la via d´urgència, i aquest és un dels punts que investiga la Guàrdia Civil. En cas que això no hagués succeït en alguns casos, s´hauria de determinar si els fets són constitutius d´una simple infracció administrativa o realment d´un delicte de prevaricació.