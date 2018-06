Cinc ferits en dos accidents que han col·lapsat la C-55 i la C-16, a Castellbell i el Vilar

Dos accidents de trànsit ocorreguts en menys d'una hora de diferència han col·lapsat aquest matí, durant dues hores aproximadament, les dues carreteres que passen, a banda i banda, pel municipi de Castellbell i el Vilar. Els dos accidents han deixat un balanç de cinc ferits de caràcter menys greu.



Es tracta de la carretera C-55, on a les 6,21 d'aquest matí s'ha registrat un xoc frontal entre dos turismes, al punt quilomètric 16,1. Els Bombers, que s'hi han desplaçat amb dues dotacions, han informat que almenys hi havia una persona atrapada. El SEM ha confirmat, posteriorment, que hi ha hagut dues persones, un home i una dona, que han resultat ferits de caràcter menys greu i han estat evacuats a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Fonts del Servei Català del Trànsit (SCT) assenyalen que a aquesta hora la via ja està reoberta i ja no es registren retencions.



D'altra banda, a les 7,11 els Bombers han rebut un avís per un segon accident, aquest cop al quilòmetre 39 de l'autopista C-16. Dos vehicles s'han vist implicats en el xoc per encalç, que ha deixat tres ferits lleus, segons les primeres informacions de Bombers. El SEM ha desplaçat tres ambulàncies fins al lloc dels fets. La via ha estat tallada en sentit Manresa fins 2/4 de 9. La situació viària s'ha normalitzat ràpidament un cop reoberta l'autopista.