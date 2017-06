De Gea fotografia Edurne nua entre els llençols

El porter del Manchester United, David De Gea, revoluciona Intagram amb una foto de la seva nòvia al llit. A la imatge podem veure a Edurne nua al llit tapada amb un edredó. La sensualitat de la cantant ha revolucionat les xarxes socials.



De Gea ha comentat la publicació mostrant el seu amor per Edurne: "El meu paradís". El porter i la cantant semblen passar pel seu millor moment després de 7 anys de relació després que, l'estiu passat, un escàndol d'abusos sexuals investigats dins del 'cas Torbe' esquitxés el futbolista.



Els enamorats mantenen una relació a distància que compaginen amb la seva feina. De Gea viu a Manchester i Edurne a Madrid. Encara que estan aprofitant l'estiu per passar uns dies junts. La situació podria canviar si el futbolista fitxa pel Reial Madrid, un rumor que perd cada vegada més força. Mentrestant, la parella ens delecta amb el seu amor a través de les xarxes socials on els podem veure més feliços que mai.





My Paradise ??