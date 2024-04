Ana Boyer i Fernando Verdasco, pares del seu tercer fill

Bones notícies per a la família Preysler. I és que, només dos dies després de compartir una selfie a la mansió de la seva mare a Puerta de Hierro presumint d'una panxeta d'embarassada grandíssima, Ana Boyer ha donat a llum al seu tercer fill.

Tal com ha revelat en primícia la revista 'Semana', la socialité i la seva parella, Fernando Verdasco, van passar a ser família nombrosa aquest dimecres, 24 d'abril, dia en què va arribar al món a la Clínica Ruber Internacional de Madrid el seu tercer fill. Un nen, de qui encara no ha transcendit el nom i que es convertirà en el company de jocs i aventures perfecte per als seus germans grans, Miguel (5) i Mateo (3).

Tot ha sortit bé i tant la mare com el nounat es troben en bon estat de salut. El tennista no s'ha separat ni de la mare ni del seu nadó en cap moment, i com avança la publicació esmentada, Isabel Preysler, Tamara Falcó i Íñigo Onieva ja s'han apropat fins a l'hospital per conèixer el nou membre de la família.