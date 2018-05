Morgan Freeman, acusat d'abusos sexuals per part de 8 dones

Vuit dones pertanyents a la indústria del cinema han acusat a l'actor nord-americà Morgan Freeman de comportament indegut en un reportatge publicat per la cadena CNN.

El relat comença amb una jove assistent de producció que, l'estiu de 2015, va començar a treballar al plató de la comèdia 'Going in Style', una cinta protagonitzada per Freeman, Michael Caine i Alan Arkin. El que creia el treball dels seus somnis va derivar en mesos d'assetjament cap a ella per part de l'actor.

En el seu testimoni, la noia acusa l'actor de tocaments indesitjats i comentaris sobre la seva figura i sobre la seva vestimenta diàriament. En una d'aquestes situacions, Freeman va tractar d'aixecar-li la faldilla en diverses ocasions mentre li preguntava si portava roba interior. Arkin li va demanar que parés i Freeman es va sorprendre, sense saber com reaccionar, segons el relat de la dona. El que ha passat va portar a la jove a abandonar la indústria del cinema.

«Eren comentaris constants sobre el meu aspecte», va assenyalar la dona, que sovint tornava a casa entre llàgrimes.

Una altra dona sosté que Freeman la va assetjar sexualment a ella i al seu assistent al set de la cinta de robatoris 'Now You See Me' en fer nombrosos comentaris sobre el seu cos. «Sabíem que si anava a estar per allà no havíem de dur peces que mostressin els nostres pits, els nostres culs... És a dir, no havíem de portar res ajustat», ha indicat.

Fins i tot tres periodistes del món de l'entreteniment asseguren haver estat objecte de comentaris inapropiats per part de l'intèrpret durant els anomenats 'junkets', dies d'atenció als mitjans abans de l'estrena d'una cinta.

En total, vuit dones han denunciat el tracte de Freeman com a assetjament sexual o, almenys, comportament indegut, ja sigui a l'hora de promoure les seves pel·lícules, al plató i fins i tot en la seva productora, Revelations Entertainment.

Almenys quatre persones que han treballat en tasques de producció de cintes de Freeman al llarg de l'última dècada han indicat que aquest comportament passava «repetidament», de manera que feia sentir incòmodes a moltes dones.

Els vuit testimonis asseguren que mai van fer públiques les seves queixes per por de perdre els seus llocs de treball, mentre el portaveu de Freeman no ha respost a diverses peticions de CNN per pronunciar-s'hi.