Els drons d'Hisenda només localitzen a Manresa 40 finques amb irregularitats

Arxiu particular

La vigilància amb drons permet descobrir ampliacions d´edificabilitat o piscines no declarades

La vigilància amb drons permet descobrir ampliacions d´edificabilitat o piscines no declarades Arxiu particular

El ministeri d´Hisenda ha descobert 1.690.000 d´immobles al conjunt de l´estat espanyol amb alteracions que feien variar el seu valor cadastral i que no havien estat declarades, gràcies a un rastreig fet des de l´aire per satèl·lit i amb drons en més de 4.340 municipis dels més de 6.300 que preveu inspeccionar. En el cas de Manresa, ha comunicat l´existència de només una quarantena d´anomalies, mentre que a Sallent se´n van localitzar més de 600 (vegeu Regió7 de l´11 de novembre).

La investigació realitzada per la Direcció General del Cadastre ha estat considerada altament eficaç pel ministeri d´Hisenda, ja que ha superat un 24% les expectatives que s´havien marcat.

Pel que fa a la capital del Bages, el resultat és testimonial, ja que els 40 immobles representen el 0,06% de les més de 60.000 referències cadastrals que hi ha a la ciutat. El regidor d´Hisenda de l´Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala, ha explicat que en aquests moments les anomalies ja han estat corregides. Ha volgut destacar que «a Manresa se´n van trobar poquíssimes, mentre que en altres llocs Hisenda n´ha localitzat moltes, i això vol dir que en aquesta ciutat el cadastre es porta bé, perquè està molt actualitzat».

Segons el regidor d´Hisenda, «amb les dotzenes de milers d´unitats cadastrals que té Manresa trobar-ne 40 i res és el mateix». Sala ha explicat que es van poder analitzar una per una i en les incidències «hi havia una mica de tot, la majoria eren de molt poca importància».

Reconeix que «nosaltres vam ser els primers sorpresos de comprovar que amb una feina tan exhaustiva com havien fet haguessin trobat tan poca cosa. Si n´haguessin trobat 2.000 hauria estat significatiu, però amb una quarantena estem parlant d´un zero, coma zero i escaig».

Per a Sala es tracta d´una xifra que contrasta amb la situació que el cadastre ha destapat en altres municipis, sobretot en poblacions costaneres que no tenen una estructura compacta sinó molt dispersa que dificulta el control de les obres que fan els propietaris dels immobles. Pel que fa als 1,7 milions de construccions irregulars detectades a l´Estat, assegura que es tracta de «molts milions i, segons com quedin repartides, encara té més incidència».

Un rastreig amb eines tecnològiques sense precedents a l´estat espanyol

El Cadastre du a terme aquesta investigació sense precedents a l´estat espanyol, per la utilització d´eines tecnològiques com drons i satèl·lits, des del 2014.

Els fraus descoberts han generat una recaptació extraordinària en l'Impost de Béns Immobles (IBI) de 1.254 milions, segons el balanç oficial del ministeri d'Hisenda, uns diners que han beneficiat els ingressos municipals.

L'estimació és que el frau descobert arriba a una mitjana del 8,9% dels immobles urbans registrats al padró, una mitjana molt allunyada de la que s'ha donat a Manresa.

El gruix no són immobles que no es coneguessin al municipi, sinó noves construccions, ampliacions i piscines que els propietaris no declaraven de manera que s´estalviaven l'IBI. El 70% de la regularització correspon a omissions d'aquest tipus.

Però no es tracta només d'això, Hisenda calcula que, de mitjana, el padró urbà ha augmentat el 3% als municipis rastrejats, perquè també han aflorat immobles desconeguts per als seus ajuntaments.

On hi ha més frau?

Per comunitats, Andalusia és on més frau s'ha descobert, amb 373.224 immobles regularitzats, seguits de Galícia i de Castella i Lleó.

Això, quant a nombres absoluts, però si la comparativa es fa sobre el percentatge total d'immobles, Aragó és on més frau s'ha detectat, ja que equival al 16,87%. El segueixen Galícia i Castella-la Manxa. País Basc i Navarra han quedat fora de la investigació.

Per poder fer les actualitzacions, el Cadastre ha utilitzat satèl·lits i drons, que fan fotografies dels immobles i les fan arribar als ajuntaments.

Els consistoris envien una notificació al propietari on se li demana que corregeixi la situació i li adjunta el pagament d'una taxa de 60 euros. A més, se li reclama l´IBI pendent dels darrers 4 anys. El govern central va posar en marxa aquesta iniciativa excepcional el 2014 per regularitzar la situació cadastral d'aquests immobles.

Als més de 4.000 municipis ja inspeccionats cal afegir-n´hi 1.721 més que es troben en tràmit de ser rastrejats pel Cadastre, que inspeccionarà un total de 6.331 municipis.