Ajuntament i comerciants defensen que la pista de gel ha estat tot un èxit

Aquest diumenge al vespre va tancar temporada a Manresa la pista de gel que ha funcionat a la plaça de Sant Domènec des del 26 de novembre. Tant l'Ajuntament com els botiguers que l'han fet possible han fet un balanç molt positiu de la iniciativa. El regidor de Comerç, Jaume Arnau, i el president de la UBIC, Jaume Pont, l'han definida com «un èxit total». Quant a les crítiques de la CUP, Arnau ha remarcat que «no ha costat ni un cèntim d'euro» a l'Ajuntament.

Arnau i Pont han recordat que portar la instal·lació a Manresa ha estat possible gràcies a la implicació de més de 200 botiguers. La compra que van fer a l'avançada de talonaris per repartir vals entre la clientela amb un descompte per patinar i per poder aparcar de franc una hora en vuit pàrquings de la ciutat va servir de coixí perquè l'empresa responsable del muntatge –N-ICE Skating– es decidís a instal·lar-la. S'han mostrat convençuts que la iniciativa no només ha servit per dinamitzar el comerç sinó també per portar ambient al centre de la ciutat, i han apostat per repetir l'any vinent. Arnau està segur que si enguany que era una novetat ha anat tan bé, el vinent «serà tot més fàcil», sempre que el comerç hi torni a apostar com ha fet aquest cop, apunta.

La CUP va manifestar en un comunicat que la pista ha costat setmanalment mil euros de despesa energètica a la ciutat. Arnau ha admès que hi ha aquest consum energètic. «És un tema que ens va preocupar des del primer dia, però en fem una lectura totalment diferent i positiva. Per tots els comerços que n'han participat, la gent que hi ha anat i l'ambient que s'ha generat, els donem per ben utilitzats». Recorda que a la CUP ja els va explicar en el seu moment que «aquests mil euros a la setmana no els paga l'Ajuntament, els paga l'empresa.

Aquesta iniciativa no només no ha costat ni un cèntim d'euro a l'Ajuntament sinó que, gràcies al bon resultat de la pista, ens hem pogut permetre el luxe d'animar tot el centre comercial durant els dies que es va tancar el carrer Guimerà. Vam llogar un circ itinerant, l'espectacle d'un gos gegant, hi va haver un esbart, batucades, vam fer els arbres de Nadal...». Apunta que són diners que no estaven pressupostats quan va entrar a la regidoria el setembre, però que han sortit perquè hi havia una base prou bona per gastar-los.

La resta, «ho ha pagat l'empresa promotora» amb una despesa que ha pujat gairebé 50.000 euros. Malgrat ser molts diners, «estan contents perquè creuen que hauran cobert despeses i», repeteix, «a nosaltres no ens ha costat ni un duro».