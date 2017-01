La PAHC ocupa l'Ajuntament de Manresa reclamant solució per a dos desnonats

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages ha ocupat aquest dilluns al matí les instal·lacions de l'Ajuntament de Manresa. Membres de la plataforma s'han tancat al vestíbul de l'edifici consistorial cap als voltants de les 11 del matí per reclamar solucions als casos de dues de les famílies ateses pel moviment.

Segons un comunicat difós per la PAHC, els activistes tenen la intenció d'allargar el tancament fins obtenir una solució 'per tal que les nostres companyes no dormin al carrer', ja sigui aconseguint que el consistori faciliti l'estada indefinida dels afectats 'en algun alberg o pensió de la ciutat' mentre no se'ls concedeixi un sostre definitiu.

Tal i com explica la plataforma, els casos afectats són el d'una noia amb un fill d'un any i sense cap ingrés que ha de deixar l'habitació on vivia fins ara i el d'un home, també sense ingressos i amb problemes de salut i que recentment vivia en un pis en obres.