Encara queden entrades disponibles per assistir al programa "Jo Pregunto" de TV3 i Catalunya Ràdio

Qui vulgui assistir com a públic al programa de TV3 "Jo Pregunto", que s´emetrà el proper diumenge 22, encara té la possibilitat de fer-ho. Les entrades disponibles només cal anar-les a recollir a les taquilles del teatre Kursaal de Manresa (Passeig Pere III, 35).

Les persones interessades han de recollir l´entrada (un màxim de 6 entrades per persona) a les taquilles del Kursaal, obertes cada dia de les 6 de la tarda a les 9 del vespre (excepte dilluns) i dissabte, també d´11h a 13h. L´entrada és gratuïta i nominal (portarà el nom i el DNI de cada persona). Per aquest motiu, si algú vol recollir entrades per a altres persones, haurà de presentar el seu DNI.

L´aforament és limitat i per tant les entrades es lliuraran als primers que les demanin a les taquilles del Kursaal, fins que s´exhaureixi la capacitat del teatre. L´accés a l´espai es podrà fer a partir de les 8 del vespre i fins a 2/4 de 10, i a banda de l´entrada també caldrà identificar-se amb el DNI.

L´objectiu del ´Jo pregunto´ és acostar la veu i les inquietuds de la ciutadania a la primera autoritat del país i poder obtenir-ne respostes. Es tracta d´una fórmula participativa amb què TV3 evoluciona en el format d´entrevistes institucionals, i on els conductors del programa també intervindran amb preguntes, noves dades i matisos.

El programa, presentat conjuntament pels periodistes Lídia Heredia, Carles Prats i Pere Bosch, s´emetrà en directe per TV3 i Catalunya Ràdio quan faltin cinc minuts per les 10 de la nit.