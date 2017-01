Afectacions a les voreres a l'avinguda de les Bases

A causa d'uns treballs previs per a la substitució i reposició de la xarxa d'aigua potable a les Bases de Manresa, entre la plaça Bages i el carrer Font del Gat, s'ocuparan les voreres que van del número 2 al número 14. S'habilitaran itineraris per a vianants per la zona d'estacionament. Aquestes obres, que duraran un mes, també afectaran l'àrea de recollida de brossa.