La grip fa augmentar el 27 % l´activitat als centres d´atenció primària de les comarques centrals

La grip ha fet augmentar l´activitat dels centres d´atenció primària (CAP) el 27 % la segona setmana d´aquest any respecte de l´anterior. Aquest increment de l´activitat s´ha donat coincidint amb el pic màxim de l´afecció. Als anomenats punts d´atenció continuada (PAC), les urgències de primària que obren a la nit i el cap de setmana, també han tingut entre el 6 i el 7 % més de feina. Les dades són de l´Institut Català de la Salut de la Catalunya Central, que comprèn el Bages, el Moianès, el Berguedà, Osona i l´Anoia. Fins al 15 de gener s´havien diagnosticat a les comarques centrals 4.757 casos de la malaltia vírica.

La setmana passada va ser una de les de més afluència als CAP que gestiona l´ICS. La grip encara es manté en fase alta, però la previsió és que d´aquí a dues o tres setmanes es comenci a notar la corba descendent, segons la gerent i directora assistencial de l´Institut Català de la Salut a la Catalunya Central, Anna Aran. Al conjunt del territori català ha entrat en una fase d´intensitat moderada.

Aran afirma que aquest augment de l´activitat l´han pogut absorbir els mateixos equips de primària, i «aquesta és la dada positiva». Amb l´arribada de l´afecció es posa en marxa el Pla d´Urgències de Catalunya (PUIC), que suposa una reordenació dels esmentats equips per «facilitar l´atenció als pacients».

Consultes espontànies

En alguns llocs es contracta més personal, però sobretot es reorienten les visites. Es dóna prioritat a les «consultes espontànies» i les de cita prèvia no urgent es posposen. «Això ho planifiquem en funció de la taxa epidèmica. Cada setmana monitoritzem la feina. És un pla dinàmic que ens té en alerta».

Segons Aran, el PIUC s´ha de refer en el marc del nou pla d´urgències de Salut. «Amb els anys, les necessitats de la població han anat canviant. Ara és més envellida, augmenta la cronicitat i s´incrementen les demandes de visites als domicilis perquè la gent és més gran. Són canvis als quals ens haurem d´adaptar i ens obligaran a reorganitzar-nos de cara al futur». Per a Aran, caldrà fer un treball més en conjunt amb altres serveis com ara els sociosanitaris o els d´Emergències. Aquest pla ha de tenir en compte les singularitats de cada territori, afirma la directora assistencial.

L´augment de l´activitat a primària ajuda a descongestionar els serveis d´urgència dels hospitals. Segons Aran, s´ha d´evitar que hi arribin els qui no ho haurien de fer. Bàsicament, aquelles persones que no necessiten cap prova complementària a l´hora de fer-li un diagnòstic «i que es poden tractar perfectament».

Generar confiança

Això s´ha d´aconseguir «generant més confiança i la seguretat que l´atendrem bé». No és un canvi d´un dia per l´altre, assegura, però s´hi ha d´insistir. Comenta que hi ha territoris on ja hi ha aquesta confiança. Es dóna sobretot en punts rurals i lluny d´hospitals. «Qui va més a l´hospital és qui hi viu a prop», diu.

La grip s´ha avançat

Per a Aran, la grip d´aquest any no és diferent de la d´altres temporades. El cas és que ha vingut entre 3 i 4 setmanes abans del que es comptava i amb les festes de Nadal entremig, i «això genera impacte». Explica que un cop amb l´epidèmia a sobre «la corba és sempre la mateixa. L´únic que ha fet és avançar-se però el comportament és el mateix. Som Estem en una fase d´activitat alta, però preveiem que d´aquí a dues o tres setmanes comenci a baixar».

La temporada passada la grip va arribar més tard i va ser menys virulenta que els hiverns anteriors. No es va decretar que hi havia epidèmia fins al 22 de gener, i aquest cop ha arribat la darrera setmana de desembre. Tampoc no va ser una grip que requerís més d´una setmana per recuperar-se. El llindar perquè es consideri que s´ha entrat en fase d´epidèmia s´ha situat aquest any en 110,7 casos per cada 100.000 habitants.

A la regió sanitària centre s´han diagnosticat aquesta temporada 4.757 casos de grip. La majoria, 985, la setmana passada, la del 9 al 15 de gener. La primera de l´any en van ser 955. Les dues anteriors, les últimes del 2016, n´hi va haver 927 casos. Fins llavors no havien arribat a 450.

Baixa l´activitat a urgències

L´activitat gripal a Catalunya es manté en un nivell d´intensitat moderada, segons va anunciar ahir el departament de Salut. La previsió és que continuï així els pròxims dies. Tot i així, la taxa se situa per sobre del llindar epidèmic, amb 282 casos per cada 100.000 habitants. La setmana anterior era de 343,96.

Els casos de grip han disminuït en tots els grups d´edat. La setmana passada hi va haver 29 persones que van haver de ser ingressades en hospitals que integren la xarxa sentinella, entre els quals hi ha el de Sant Joan de Déu de Manresa. Des de l´inici de la temporada de la grip n´hi ha hagut 236 casos d´aquests, tots pacients amb el virus gripal A i afectats per altres patologies cròniques.

Des del 12 de gener fins aquest dimecres, l´Institut Català de la Salut (ICS) havia atès 13.837 urgències hospitalàries, el 2,1 % menys que la setmana anterior,. D´aquestes el 18,8 % van ser urgències pediàtriques, i la resta, d´adults. Aquesta tendència també es va registrar en centres hospitalaris no gestionats directament per l´ICS. Pel que fa a la primària de l´ICS, aquesta última setmana hi va haver 747.361 visites.

Ahir, dijous, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Sindicat Metges de Catalunya (MC) van denunciar que la saturació «i ocasionalment el col·lapse» d'urgències no és degut a l'epidèmia de la grip, sinó a la insuficiència pressupostària i a les retallades dels últims sis anys, que xifren en 8.800 milions d´euros.

Representants del CCMC i del MC es van reunir per abordar «la situació de saturació extrema que viuen des de fa setmanes els serveis d'urgències dels hospitals, en l'atenció primària i el sector sociosanitari», i van compartir la seva «preocupació per una situació que posa en evidència que el problema ve de lluny i que els nostres serveis d'urgències fa anys que treballen al límit».

El departament de Salut va tornar a recordar ahir que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut, que no necessàriament passa per anar als serveis d´urgència dels hospitals. Van afegir que la major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament al cap de pocs dies i amb símptomes d´intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària.