La Balconada salva ´in extremis´ l´entitat veïnal amb l´elecció d´una nova junta

L'Associació de Veïns de la Balconada de Manresa es va salvar in extremis ahir de la seva dissolució amb l'elecció d'una nova junta. El nou president és Mariano Jiménez, de 51 anys, que ja havia format part d'una junta anterior. L'assemblea de l'associació que va tenir lloc a l'escola Serra i Hunter va començar sense que ningú s'hagués postulat per encapçalar l'entitat.

Quan es va donar pas a discutir la possible dissolució, Jiménez es va alçar de la cadira i va anunciar la seva predisposició a presidir l'associació sense que aparegués cap altra persona que volgués ocupar el càrrec. Poc després, alguns dels assistents es van mostrat disposats a formar part de la nova junta.

Jiménez havia sigut vicepresident de l'Associació de Veïns de la Balconada abans de la junta encapçalada pel ja expresident José Torrejón, i durant tres mesos en va ser president. La nova direcció va rebre el suport majoritari dels assistents a l'assemblea i tothom en va sortir alleujat en veure que l'entitat tindria continuïtat. I és que no només estava en joc la representació del barri davant l'Ajuntament o altres administracions, sinó la cobertura del servei funerari que tenen tots els socis.

A l'assemblea d'ahir hi van assistir més socis del que és habitual pel temor que el barri es quedés sense entitat. Veïns de la Balconada consultats per aquest diari asseguraven que havien anat a la reunió sense tenir ni idea que algú es presentaria i, de fet, tot feia témer que l'assemblea serviria per posar el punt final de l'associació. Com ja va informar Regió7, la junta encapçalada per José Torrejón va anunciar la seva dissolució el 23 d'octubre i llavors s'obria un període de tres mesos per escollir-ne una de nova, però les setmanes passaven i ningú s'hi presentava. Ahir, diumenge, era la data límit. El mateix Torrejón va reconèixer la impossibilitat de trobar un grup que volgués liderar l'entitat. I és arran d'aquest darrer episodi de l'associació que el nou president opina que «s'ha d'aconseguir més implicació dels ciutadans que viuen al barri».

La nova junta està integrada per 11 persones i els tres màxims representants van anar ahir a la tarda al local que l'associació té a la plaça d'Oleguer Miró per fer el traspàs de la nova junta. «Quan m'he alçat, m'he presentat, però la gent ja em coneix perquè ja havia estat en una junta anterior. Crec que al final tothom ha respirat una mica més tranquil perquè l'associació no s'ha dissolt i perquè molts ja saben quina és la manera de treballar per l'experiència a la mateixa entitat», comenta Jiménez.

La nova junta encara s'ha de reunir per tractar quines seran les prioritats de l'associació i què cal defensar per a la Balconada, però Jiménez té clar que «s'ha de parlar del manteniment dels carrers, i del mal estat de moltes voreres del barri», a part dels «problemes per aparcar-hi». També es mostra disposat a rescatar una antiga reivindicació dels veïns de la Balconada que va caure a l'oblit, «la construcció d'un centre cívic» que serveixi per aglutinar i dinamitzar les activitats lúdiques i culturals que es programen en el barri.

Tot i que ahir era l'últim dia per presentar la candidatura d'una nova junta, Jiménez afirma que va esperar fins al darrer moment per veure si algú més s'hi animava. «Com que veia que ningú volia ser-ne el president, he decidit fer aquest pas. El mes de desembre vaig rumiar-ho i en vaig parlar amb la família, perquè la feina a l'associació ocupa moltes hores», afirma.

Un altre dels objectius de Jiménez és aconseguir més socis i que els veïns s'impliquin en la millora del dia a dia de la Balconada. «Si ningú s'hi ha volgut presentar és perquè al barri hi viu gent molt gran i perquè els fills no tenen temps de destinar-hi hores», diu, però creu que el futur de la Balconada s'ha construir entre tots.