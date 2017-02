Estirada d´orelles del bisbe a sor Lucía per posar en dubte que Maria fos verge

Embolic monumental per l'afirmació de la monja manresana Lucía Caram que la Verge Maria no era verge, en el programa de televisió Chester in love de la cadena Cuatro.

L'afirmació és de diumenge, però ahir la polèmica es va revifar després que el bisbat de Vic fes un comunicat afirmant que: «forma part de l'Església, des dels seus inicis, que Maria va ser sempre verge». I afegia: «aquesta veritat de la fe va ser recollida i proclamada de manera definitiva pel concili II de Constantinoble, sent el primer dogma marià i compartit pels cristians catòlics i ortodoxos».

El bisbat de Vic recorda que les declaracions de la monja dominica, ànima de la Fundació Rosa Oriol d'ajuda als desafavorits, «no s'ajusten a la fe de l'Església» i lamenta «la confusió que hagin pogut crear en el poble fidel», assegura en el comunicat.

La monja twittera va contraatacar amb un altre comunicat en què, per una part, demanava «disculpes» «si algú es va sentir ofès», però aprofitava per expressar la seva preocupació per «la lectura fragmentada, ideològica i perversa que alguns martells d'heretges, assedegats de venjança i animats per l'odi», havien fet, i pel devessall de calúmnies i amenaces de mort que li havien arribat.

La situació no és nova. Si la monja argentina establerta a Manresa ha esdevingut un personatge mediàtic ha estat precisament perquè fa anys que tiba les costures de l'ortodòxia catòlica a base d'anteposar-hi el sentit comú. Com cada vegada que la criden a l'ordre, sor Lucía ha deixat ben clar que no vol «sortir de l'Evangeli, que és la meva norma, ferint la caritat i la fe dels senzills», però recorda que el debat «entra dintre del misteri», «tots som un misteri, i la fe també té els seus».