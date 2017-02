L'escenari, la nova sala d'acollida dels pelegrins ignasians

? El que serà la sala d'acollida dels pelegrins del camí ignasià va ser l'escenari escollit per fer el balanç del primer any de govern municipal conjunt de Convergència i Esquerra. A la sala hi falten detalls, però feia olor de nou. Al costat, una altra cambra pràcticament idèntica s'utilitzarà com a equipament polivalent. Cada any el govern municipal ha triat un lloc diferent per fer balanç. Un any va ser a la també recuperada torre Lluvià, un altre al Casal de les Escodines, i en aquesta ocasió l'antic col·legi de Sant Ignasi, ara Museu Comarcal de Manresa i Arxiu de la ciutat. S'hi inverteixen uns 800.000 euros per adequar l'edifici. S'han fet obres a l'interior com la recuperació del claustre, que haurien de culminar en una tercera fase amb la nova entrada a l'edifici per la plaça de Sant Ignasi. S'està pendent dels diners que han de venir de la Unió Europea.