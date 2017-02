El també president de l'Obradoiro de la lliga ACB diu que faran «el que faci falta per millorar el servei» i que els nous horaris del bus s'implantaran aviat

És el director i propietari del Grup Monbus, un dels més grans en tot l'estat en transport de viatgers per carretera i al qual pertany la Hispano Igualadina, concessionari des del mes de desembre passat de la línia Manresa-Barcelona, que en les primeres setmanes s'ha posat en marxa amb problemes i queixes. Raúl López (Sarria, Lugo, 1950) també és el president de l'Obradoiro de la lliga ACB de basquetbol i està sent investigat per l'operació Còndor a causa de possibles delictes contra Hisenda, pendent de judici. Regió7 hi va parlar coincidint amb la visita de l'ICL Manresa a Santiago. Però el tema de la conversa va ser exclusivament els autobusos, ni les pilotes ni els jutjats.

És conscient que els usuaris i els ajuntaments han mostrat en les últimes setmanes queixes pel mal servei de bus a Barcelona, i hi és receptiu?

Sí, estic al corrent de tot. A l'estrena del servei a Barcelona ens va passar com a l'Armada Invencible. Vam inaugurar el dissabte 17 de desembre, i va anar tot bé, igual que l'endemà, el diumenge. Però, després, el que vam tenir va ser una molt mala coincidència, com la que li va passar a Felip II, amb els seus vaixells de l'Armada Invencible i la tempesta que els va enfonsar. Va caure a Catalunya la pluja més forta de tot l'any just quan vam començar. Tot es va ajuntar; encara que portàvem molt temps repassant tots els detalls, aquell dilluns va ser pèssim, és veritat.

Un dels temes que són més qüestionats són els horaris, amb les crítiques dels usuaris ja que no s'acaben de complir....

Nosaltres vam presentar uns horaris, disciplinadament, que va sol·licitar la Generalitat després de la sentència judicial que hi va haver i que nosaltres fóssim els guanyadors del concurs. He de dir que la Generalitat, Transports, és l'administració d'una comunitat autònoma que té una més gran sensibilitat per fer un seguiment dels serveis. És cert que els mima i els vigila. Mostra una implicació absoluta. Potser en voler acontentar tothom no es van acabar de fer les coses bé, amb una responsabilitat també de part nostra. En tot cas, he de dir que retocarem el que faci falta per millorar el servei.

Una altra qüestió ha estat la manca de coneixement per part d'alguns conductors dels trajectes. N'hi havia que no sabien les rutes, molt especialment dins de la ciutat. Hi ha hagut una manca de formació prèvia?

És veritat que una part de la plantilla ha vingut de Galícia. Però nosaltres també vam voler complir amb algun compromís i vam subrogar personal de la UTE de l'anterior servei, i per poder-los incorporar hem d'esperar els terminis legals. Amb tots els errors que hi hagi pogut haver, hi ha una implicació total per part de tots els conductors, i molts són també catalans.

Hi ha hagut queixes per les avaries d'alguns autobusos, com per exemple en les obertures i els tancaments de portes. Què en pot dir, d'això?

Tot el material és nou, els que fan la línia Manresa-Barcelona són vehicles que s'estrenen, així ho exigeix la reglamentació. I pel que fa a aquests problemes, són precisament per la tecnologia que incorporen, els conductors s'hi han d'anar acostumant; és com quan compres un televisor nou.

En quant temps creu que tot plegat entrarà en una normalitat satisfactòria?

Crec que ara ja ho està fent. En la tipologia dels vehicles nosaltres teníem la idea que no hi hagués viatgers drets, i quan s'omplen el viatger s'ha d'esperar al següent. Si passa a les 7 del matí, s'haurà d'esperar al següent que surt poc després, deu o quinze minuts més tard. Però sí que hi ha unes quotes per a viatgers drets que va aconseguir aprovar l'antiga concessionària per part de la Generalitat.

Com a empresa, han tingut contactes amb els ajuntaments o amb associacions d'usuaris?

Amb qui tenim un contacte directe és sempre amb la Generalitat. Repeteixo que hi ha una gran sensibilitat sobre aquest tema per part de la direcció general de Transports, que és la que ens exigeix. Nosaltres som gairebé a tot Espanya, amb 1.500 treballadors i 750 autobusos.

La línia de Manresa i Olesa a Barcelona és molt emblemàtica i té molts clients...

Nosaltres vam entrar en aquest concurs perquè ho sabíem i en la valoració vam ser els primers, i la sentència ens va donar la raó.

Quan creu que entraran en vigor els nous horaris?

Crec que no tardaran, ja estan molt elaborats i suposo que ara és l'administració la que els vol acabar de consensuar amb tothom. Si es posen ràpidament d'acord, crec que dilluns de la setmana que ve ja podrien estar actius. En tot cas, a hores d'ara les notícies que jo tinc són que el servei rutlla bé, sense que hi hagi incidències.

Què els diria, als usuaris?

Que estem vetllant per l'eficàcia i per la seva comoditat. Han de tenir en compte, però, que passa com en els avions: en uns horaris amb excés de demanda sempre serà inevitable que hi hagi gent que es quedi a terra. El que jo vull és transmetre tant als ciutadans de Manresa com als d'Olesa que poden estar tranquils. Primer de tot, el nostre ànim és complir amb la llei; i també amb el client, que és del qual vivim. Tindran, amb total seguretat, un molt bon transport. Hi tenim persones, tant a Valldaura com a l'estació d'autobusos de Manresa, que estan pendents de tot el que pugui passar. No hi estem obligats però nosaltres ens hi hem compromès. No hem volgut arribar com aquells nous que no saben on són.