Poca unanimitat en el seguiment als cinc instituts públics de la vaga d'estudiants d'avui

Avui hi ha vaga d'estudiants contra les retallades del Govern català. La van convocar els professors, que la van desconvocar després que la Generalitat anunciés que contractaria més mestres. El Sindicat d'Estudiants, però, ha decidit mantenir-la. Als cinc instituts públics de Manresa el seguiment serà força desigual.

Segons informació facilitada pels centres, a l'institut Lluís de Peguera el seguiment serà «majoritari». No així a Cal Gravat, on no en farà cap grup. Al Pius Font i Quer s'hi han sumat els tres grups de segon de batxillerat, i al Lacetània la previsió és que hi hagi «bastant seguiment». Finalment, al Guillem Catà en faran sis grups dels cicles formatius (el 15-20% del total), la meitat dels grups de batxillerat (dos de quatre) i el grup del Curs d'Accés a Grau Superior. A les 10 del matí hi ha trobada a l'estació de la Renfe per anar a la concentració de Barcelona.