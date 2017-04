El MIJAC de la Sagrada Família i el de Crist Rei sortiran per caramelles

El MIJAC de la Sagrada Família i el de Crist Rei sortiran aquest cap de setmana al carrer a cantar i a ballar caramelles.



A la Sagrada Família, les actuacions començaran dissabte a les 4 de la tarda a la residència del barri. Després aniran a la de la Font i a l'hospital de Sant Andreu. A les 11 del vespre actuaran a l'interior de l'església. Diumenge, les actuacions començaran a les 11 del matí a l'hospital de Sant Joan de Déu. Cantaran també a la clínica de Sant Josep, i a 1/4 de 2 ho faran a l'exterior de l'església.



El MIJAC de Crist Rei també té un cap de setmana ple. Dissabte cantaran al Barri Antic. A les 6 ho faran a la plaça Gispert. Continuaran a la Plana de l'Om, a Sant Domènec i, després, a les escales de Crist Rei. Diumenge actuaran a partir de les 10.30 del matí a les escales de Crist Rei. Després es desplaçaran als jardins de l'hospital de Sant Andreu per tornar, a la 1 del migdia, a Crist Rei.



Fa més de 20 anys que el MIJAC de Crist Rei surt a cantar caramelles per Pasqua. Cada any destina els diners que recull a causes solidàries. Aquesta vegada aniran a l'organització Pallassos Sense Fronteres, per donar suport a la tasca que porta a terme amb els nens i nenes que hi ha als camps de refugiats de Grècia.