ERC de Manresa nega l'autoria de la gravació i espera que no afecti el govern amb CDC

En relació amb les informacions aparegudes, la secció local d'Esquerra Republicana de Manresa ha admès que dos militants republicans, Mireia Estefanell i Pere Culell, estaven dinant al mateix menjador on també ho feien David Bonvehí i altres membres del PDeCAT el 31 de març, però es desmarca totalment de la gravació de les paraules de Bonvehí –en què deia que si el procés acaba malament «presentarem un líder autonomista»– que han aixecat tota la polseguera mediàtica.

Segons el comunicat, Estefanell i Culell van saludar els dirigents del PDeCAT i hi van estar conversant. Res més.

Esquerra afirma que «confiem i som els primers interessats que s'esclareixin els fets, amb els quals no hem tingut cap tipus de relació». El comunicat afegeix que la situació creada «no hauria d'enterbolir el projecte comú que estem construint, tant d'àmbit nacional com de la ciutat».

Els republicans entenen que l'etapa històrica «que estem vivint demana a tothom actuar amb màxima responsabilitat i amb unitat». Malgrat els reiterats intents d'aquest diari per diversos canals de recollir directament la versió que donen els implicats dels fets això no ha estat possible. Encara no se sap com van anar a parar les veus d'Estefanell i Culell a la gravació ni per què parlen d'enviar un whatsapp a Oriol Junqueras mentre se sent de fons la veu de David Bonvehí.