La Mion surt en defensa d'una família que no pot apuntar la seva filla a l'escola del barri

L'Associació de Veïns de la Mion de Manresa ha denunciat que una família que s'ha instal·lat recentment al barri no pot matricular la seva filla de 6 anys a l'escola de la Mion, la Puigberneguer, perquè li asseguren que no hi ha places. La deriven al Xup, fet que l'entitat veïnal considera inadmissible.

El president de l'AV, Juan José Porcel, ha manifestat que pràcticament cada curs sorgeixen problemes semblants, i que l'entitat veïnal n'està tipa. «La família viu a 150 metres del col·legi i volen que vagi al Xup». Actualment està escolaritzada a Sant Fruitós.

Segons Porcel, els veïns van lluitar molt en la seva època per poder tenir una escola, i no és de rebut que una família del barri pugui arribar a quedar sense plaça. Porcel, juntament amb Maria Justa Maseda i Isabel Lucas, de l'associació de veïns, considera que des de fa uns anys el barri s'està rejovenint, però «ara que comença a venir gent jove ens trobem amb aquests problemes». Afirma que els polítics han de solucionar aquest cas perquè «quan l'AV toca campanes la gent va a missa».