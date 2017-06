La biblioteca del campus lliga vi i literatura

Per segon any consecutiu, la biblioteca del Campus Universitari de Manresa ha celebrat l'activitat Tertúlia i vi, que combina els llibres i la lectura amb els vins de la comarca. El convidat d'aquest any ha estat el periodista i escriptor Màrius Serra, que ha presentat el seu darrer llibre, D'on trec el temps. Serra va reflexionar sobre el temps: «cada matí et donen 84.600 segons. Si no els gastes de manera apropiada, hi surts perdent. No els pots acumular i tampoc els pots gastar per endavant». Uns vuitanta assistents van gaudir de l'acte al celler Collbaix–Molí el Celler, amb la col·laboració de la DO Pla de Bages i Parcir.