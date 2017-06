Vols saber quins són els sobrenoms de les cases de les Escodines?

Cal Peti, cal Malé, ca les Taverneres, cal Malhivern o cal Malcasat són alguns dels renoms o sobrenoms amb què es coneixien algunes cases del barri de les Escodines de Manresa. La tradició encara es manté viva sobretot en pobles petits, però a ciutat ja és història. Per presevar el llegat i la memòria, el manresà i escodinaire Jordi Griera ha recopilat els renoms i els publica a la pàgina https://sites.google.com/site/lesescodines/home que, assegura, és oberta per anar-hi afegint noves dades que vagin sorgint. Ahir es va fer la presentació pública del treball «El renom de les cases de les Escodines i els seus orígens», en un acte que es va fer a la biblioteca del barri.

La documentació l´ha extret d´un treball que el 1981 va publicar Josep Closas de cal Tort, i d´un altre de Maurici Casasaies de cal Colgat. «A partir d´aquí vaig anar preguntant a gent del barri», explica Griera. En especial al Valentí de cal Jan pastor, «que té una memòria excel·lent», la Júlia de cal Flores, la Rosa de cal Rateta i el Ventura de cal Bernadó.

A partir de les llistes esmentades i de la informació recollida va recopilar els renoms i sobrenoms i els va situar al mapa. Amb punts grocs hi ha les cases que continuen al seu lloc original. En vermell hi ha les que ja han desaparegut. Clicant sobre cadascun d´aquests punts apareix el nom de la casa, l´adreça actual (perquè la numeració dels carrers va canviar anys enrere), i fins i tot les indicacions de com arribar-hi.

Hi ha renoms i sobrenoms del carrer Nou de Santa Clara, passatge de la Cova, el carrer Vell de Santa Clara, carrer Caputxins, l´Era Huguet, Sant Llorenç de Brindisi, Sant Benet, Sant Maurici, Barceloneta, carrer del Peix, camí de Sant Pau, carrer de Santa Llúcia, torrent de Sant Ignasi, Viladordis, plaça de Sant Ignasi, carrer Montserrat, carrer de la Cova, Sant Marc, Escodines, Sant Bartomeu, i Aiguader. Tots sumen més de 250 renoms i sobrenoms.

Griera és de cal Malé, una casa del carrer de Sant Bartomeu. Comenta que va fer la recopilació perquè «tenia un deute amb la meva mare i amb el barri que m´ha vist néixer i créixer». De la seva mare explica que «deia noms i jo els havia sentit però no sabia on localitzar-los. Li vaig dir que faria un mapa. Ella es va morir i ara que estic jubilat m´ha vagat fer aquesta feina i pagar aquest deute moral que tenia amb ella».

El treball també parla dels orígens dels renoms i sobrenoms. «En alguns casos és fàcil i lògic», diu Griera. Fan referència directa a la persona i al seu ofici, com ca l´Espardenyer. «En d´altres és un misteri», i fins ni la mateixa família ho coneix.

Cal Malé, per exemple, que és la casa de Griera. Per fonètica s´especula amb la hipòtesi que antigament s´hi venia mel, «però no en tenim constància». De cal Clincu, del carrer del Peix, es diu que qui hi vivia feia dringar a terra les monedes de plata quan cobrava el jornal per comprovar que eren bones. Del so clinc li va quedar Clincu. Fer una bana era tombar d´una sola tirada totes les bitlles. Al Nou de Santa Clara hi ha cal Bana.

Ara tot ha canviat, explica Griera. «És inevitable. En tots els moments històrics hi ha canvis. L´únic és que ara són molt accelerats». La família Griera n´és un exemple. El seu avi era pagès a les Escodines, com la majoria en aquella època. El seu pare va treballar al sector tèxtil i ell al de serveis. De l´agricultura es va arribar als serveis passant per la indústria en tres generacions.

ELS SOBRENOMS UN A UN

-Carrer Nou de Santa Clara. Cal Pilet. Cal Bana. Cal Nin. Cal Clinco. Ca la Vella Canals. Cal Cagres. Cal Llorençó. Cal Taps . Ca la Càndida. Ca l´Angeleta. Cal Matias. Ca la Ninetes. Cal Ramon del Nen. Cal Purgatori. Cal Matoner. Ca la Paua. Cal Bisbal. Ca l´Angelet de la Muixona. Cal Mitger del Davant. Ca l´Isidret. Cal Miqueló. Cal Fus. Ca la Félias. Cal Pere Via. Ca la Caterina. Ca la Burra. Cal Timbaler. Cal Marianet. Cal Ventura. Cal Tort. Cal Pepet dels Passarells. Cal Parairet. Cal Guineuer. Cal Paiada. Cal Magí del Bordet. Ca la Reina. Cal Ton del Vi. Cal Cantrons. Cal Pinyons. Cal Brics. Can Planes. La Culla. Cal Boteller. Cal Moliner. Cal Tita. Cal Petí. Cal Cua. Cal Pere de la Piga. Cal Betaire. Cal Fuster. Cal Catllà. Manel Carbasser. Cal Nan. Cal Pelat del Tiu. Ca la Pepa. Cal Ramon del Nen. Cal Francisco del Cap del Carrer. Cal Mingu del Prunes. Casa del Sant Cristo. Cal Blai. Cal Parairet. Cal Guinouer. Cal Pasqual. Cal Magí del Bordet. Cal Pinyons.

-Passatge de la Cova. Cal Canal. Cal Joan Sabata. Cal Magí. Cal Tiu.

-Carrer Vell de Santa Clara. Cal Jaumet del Ros. Cal Mitger del Darrere. Ca la Carme de l´Esbarjo. ('Esbarjo era una escola dels jesuïtes regentada per Josep Bosch Prat de cal Queto i mossén Jaume de Solsona). Cal Miona. Cal Maneguer. Cal Carter. Cal Pere Porta. Cal Barnola. Cal Jan Pastor. Ca l'Ànima. Cal Vilalta. Cal No lo llances. Cal Salta-marges. Ca la cistellera.

-Carrer dels Caputxins. Cal Valent. Cal Barrana. Cal Berruga. Ca la Saleta. Ca la Teulera. Cal Francés de Berruga. Cal Caça-aranyetes. Cal Pelat. Cal Barret de cèntim. Cal Canyol. Cal Nasi del Pauet. Cal Torrens. Cal Bonals. Ca la Serradora. Cal Brauer. Cal Pep de Cal Planes.

-Carrer de l´Era Huguet. Cal Corder. Cal Gall. Cal Trempat. Cal Martí de la Llet.

-Carrer de Sant Llorenç de Brindisi. Cal Pau de l´ànima. Cal Nen de la gravada. Cal Landó. Cal Bessó. Cal Quico de l´Era. Cal Carlos de la Bessona. Cal Buenas. Cal Quico de l'Era. Cal Nan. Cal Ton de Garsula. Ca la Maneleta Costa. Cal Tiu. Cal Pusó. Cal Gubianes. Cal Victo. Cal Nando.

-Carrer de Sant Benet. Cal Carlos de la Bessona. Cal Ganso. Cal Matassants. Cal Jan vaquer. CalTimbaler. Cal Joanet de cal Valent. Cal Quimet del Clec

-Carrer de Sant Maurici. Cal Valent. Cal Salvador de l´Eulàlia. Cal Mauricet de la Culla. Cal Carbasseta. Cal Xarandó. Cal Jep drapaire. Ca les Terones. Cal Porter. Cal Tits. Cal Trieta.

-Carrer de la Barceloneta. Cal Favet. Cal Masover. Cal Queno i Quena. Cal Porter. Cal llavero. Ca l'Evaristo. Cal Lluís del Bordet. Ca la Cinteta. Ca la Guineu. Cal Bon Mosso. Ca la Filomeneta.

-Carrer del Peix. Cal Manel del Pauet. Cal Vaquer. Cal Cabrer. Cal Porqueter. Cal Pip. Cal Clincu (després Cal Cigarro perquè va entrar de gendre provinent de cal Cigarret de les Escodines). Ca la Quima. Cal Marixona. Cal Quimet del Clerch.

-Camí de Sant Pau. Cal Ferlando del Riu. Cal Millets. Cal Cosí.

-Carrer de Santa Llúcia. Cal Beia.

-Torrent de Sant Ignasi. Cal Beia del Torrent. Cal Tita del Torrent. Cal Canyol de la Font de l´Obac.

-Carrer de Viladordis. Cal Can. Cal Nassos.

-Plaça de Sant Ignasi. Ca la Teresina. Cal Carlons. Cal Jordi. Cal Perry. Cal Lluís Barber. Cal Nasiet. Molí de ca l´Arenys. Cal Roba-pasta.

-Carrer de Montserrat. Cal Tana. Cal Drapaire. Cal Mariano. Cal Cors-Torrens. Cal Boter. Ca l'Espardanyer.

-Carrer de la Cova. Cal Muntada. Cal Nofre Batlles. Cal Torre de l´Orpina. Cal Tutusaus. Cal Guitart.

-Carrer de Sant Marc. La Vermellor de Sant Marc. Cal Millet. Cal Deti. Cal Tit.

-Carrer de les Escodines. Cal Anglada. Cal Jaume Fornells. Cal Cucurella. Cal Graner. Ca La Dolores. Cal Panxa. Cal Gritis. Cal Canyol. Cal Tita. Cal Boter. Cal Xivit. Cal Pere de la Mula. Cal Trenca. Cal Malhivern. Cal Sabater. Cal Bernadó. Ca l'Espardenyer. Ca les Taverneres. Cal Maurici Carrió (Ca l'Atanasi). Cal Patilles. Cal Silvestre. Cal Titeta. La taverna de l'Isidro.

-Carrer de Sant Bartomeu. Cal Flores. Ca la Sió (també ca la Corona). Cal Perrotets. Cal Serra. Ca la Queta. Cal Cosí. Cal Batista. Cal Ninetes. Cal Meler (Malé). Cal Pena. (abans Concustell). Cal Peti. Cal Malcasat. Cal Rateta. Ca la Samsona. Cal Parrinxo. Cal Beia. Cal Culgat. Cal Formiga. Cal Campaner. Cal Viola. Cal Ferlando. Cal Nari... Cal Lel (abans Ca l'Abaló). Ca la Sonàmbula. Ca la Trenca. Cal Pauet dels Caputxins. Cal Ros dels Caputxins. Cal Mossèn Farré. Cal Fus. Cal Padró. Ca l'Adela. Ca la Capelles.

-Carrer d´Aiguader. Cal Noi del Fossar. Cal Deti. L'Era del Plantat. Cal Cisteller. Cal Bonvehí. Cal Nyero. Cal Viola. Cal Peti.