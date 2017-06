Coneix els guanyadors de la campanya "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir"

Coneix els guanyadors de la campanya "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir" AJ Manresa

Ja s'ha celebrat el sorteig per escollir les persones guanyadores de la campanya comercial "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir" que s'impulsa des de les regidories de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Manresa i des de les associacions de comerciants dels carrers Urgell; Nou; Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants; així com el Centre comercial Born – La Plana de l'Om; l'Associació de concessionaris del mercat municipal de Puigmercadal i els comerciants de la plaça Gispert i rodalies.

L'acte de sorteig – entre les 5.457 butlletes recollides - va comptar amb la participació del Comissionat del Centre Històric, Adam Majó, i del representant de l'Associació de comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants, Josep Tobeña.

Les persones guanyadores i les localitats on gaudiran d'una visita turística han estat les següents:

Raquel Vilas Vázquez (Sant Hipòlit de Voltregà)

Maite López Pérez (Lleida)

Josep Jubells Castelló (Falset)

Alexander González Salavarría (Solsona)

Antoni Ferré de Malibrán (Artesa de Segre)

Alexandra Geomolean (Besalú)

Mª Carme Moreno Baños (Llagostera)

Anna Argelich Pladeveya (Ulldecona)

Fina de Toro Martín (Tortosa)

Arnau Moreno Celades (Roses)

Natividad Reyes Carneiro (Súria)

Carme Cot Palacín (Arbúcies)

Helena Muñoz Roca (Balaguer)

Gemma Codina Valcárcel (La Bisbal d'Empordà)

Ramón Sánchez Martín (Juneda)

Omar Fernández Díaz (Sallent)

Mª Àngels Roca Aguilar (L'Escala)

Yolanda Rodríguez Rodríguez (Torelló)

Rita Gómez Macías (Caldes de Montbui)

Mario Carballar Ortega (Mediona)

Laia Torrebadella Soler (L'Arboç)

Élida Villarroel Chuvé (Mollerussa)

Mònica Lozano Bordoll (Sant Quintí de Mediona)

Eva Blaya Bach (Manresa)

Carmen Ruiz Reyes (Sant Martí de Tous)

Mª Teresa Boix Bernat (Figueres)

Xavier Puertas Espín (La Selva del Camp)

Fèlix Morales Valero (El Vendrell)

Arkadiusz Kuska (Calafell)

Bàrbara Anna Kuska (Centelles)

Anna Vall de Vilaró (Les Borges Blanques)

David Solà Ferrés (Vilanova del Camí)

Armand Martínez Vila (Sant Feliu de Codines)

Pepi Reche Dengra (Roda de Ter)



El premi (també per sorteig) per a comerciants que han col·laborat en la campanya repartint butlletes i posant les bústies ha anat a parar a Montserrat Nadal, de l'Estanc número 11 del carrer Vilanova, i visitarà la població de Sant Martí de Tous.



Manresa, un dels 34 municipis adherits a la campanya



Manresa és un dels 34 municipis adherits a la campanya "Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir" que té per objectiu dinamitzar el comerç de proximitat en els nuclis antics dels municipis. La iniciativa compta amb la participació de 1.845 comerços i 29 associacions de comerciants i està impulsada perla Generalitat de Catalunya i Pimec.

Aquesta iniciativa consisteix en què el client, per cada compra feta, rebia una butlleta que dipositava en una bústia i l'habilitava per participar en el sorteig en el qual el premi és una estada en un dels altres 34 municipis participants.

Així, Manresa rebrà les persones guanyadores de les 34 poblacions que vindran tots el mateix dia, el dissabte 23 de setembre, en una jornada especial que inclou una visita turística guiada pel Centre Històric, un dinar i un tast de vins dela DO Plade Bages. També se'ls obsequiarà amb una bossa regal amb productes de la comarca.

Els municipis participants en aquesta iniciativa reparteixen 1.122 premis, valorats en 99.960 euros, entre els clients dels comerços adherits a la campanya.