Una food truck al claustre per celebrar el Dia Internacional dels Museus

Manresa se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dissabte 18 de maig. Enguany, la celebració coincideix amb la Nit del Museus, i hi haurà activitats al llarg de tota la jornada als diferents museus de la ciutat, que també faran jornades de portes obertes.

En aquesta edició, el lema de les jornades és “Museus per l’educació i la investigació”, una proposta de l’ICOM (Comitè Internacional dels Museus) amb l’objectiu de posar en relleu el paper fonamental de les institucions culturals a l'hora de proporcionar una experiència educativa integral. La presentació, que ha obert la tècnica de Patrimoni de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Argemí, s'ha fet avui amb la presència dels responsables dels equipaments: Francesc Vilà, director del Museu del Barroc de Catalunya-Museu de Manresa; Eudald Serra, director del Museu de l’Aigua i el Tèxtil; Pura Alfonso, directora del Museu de Geologia Valentí Masachs; Erola Bedmar, responsable de Gestió turística i cultural de la Basílica de la Seu i Albert Tulleuda, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Un dels epicentres de la jornada a la ciutat, el dissabte 18 de maig, serà Museu del Barroc de Catalunya – Museu de Manresa, inaugurat el febrer d’aquest any. Al seu claustre, s’hi instal·larà una foodtruck, on els qui vulguin passar unes hores o tot el dia al museu, hi podran fer el vermut, dinar, sopar o prendre una copa. Al mateix museu s’hi portarà a terme l’activitat familiar “Rebel·lió al museu. Resol del misteri dels animals perduts”. Es tracta d’un joc de pistes que convida a famílies i infants a recórrer els diferents espais del Museu a través d’una dinàmica participativa i lúdica que fomenta l’observació, la descoberta i el coneixement.

A dos quarts de cinc de la tarda, es podrà fer una visita guiada al Museu i també es podrà fer un te amb Raül Garrigasait Colomés i Maria Garganté Llanes, amb la moderació de Francesc Vilà Noguera, director del Museu. Ja al vespre, de les vuit a dos quarts de deu, al mateix claustre es podrà gaudir del Quartet Brossa que interpretarà cançons actuals adaptades amb clau barroca. Madonna, Coldplay, Rigoberta Bandini o Nirvana.

El mateix dissabte, també hi haurà música al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa a les 19h hi tindrà lloc la “Xerrada-concert: El so de la paraula, Papasseit canta”. Amb motiu del centenari de la mort de Joan Papasseit, el cantant i rapsode Pere Costa i el guitarrista Jordi Sàbat reinterpretaran la seva lletra a partir de músiques del mateix Jordi Sàbat, i amb música de Toti Soler, Ovidi Montllor i Carlos Boldori.

La celebració del dia internacional dels museus a Manresa, però, començarà el divendres 17 de maig a les 8 del vespre, amb la presentació de la talla del Crist romànic de la Seu de Manresa, amb la seva nova ubicació al costat del Portal de Sant Antoni. Després del Frontal Florentí, és l’obra més valuosa de les que es conservaven al Museu de la Seu i un dels pocs vestigis romànics que es conserven al temple manresà. Aquesta presentació serà a càrrec de Jordi Camps, antic conservador en cap de l’àrea d’art romànic del MNAC.

Recorreguts de Manresa

També es faran diversos itineraris per la ciutat. Destaca per una banda, la visita guiada “Manresa, Cor de Catalunya” que tindrà lloc el dissabte d’onze del matí a una del migdia, pels dos espais patrimonials medievals essencials de la ciutat, la Seu i el Carrer del Balç, situats al nucli històric de la ciutat i que finalitzarà el seu recorregut a l’Espai Manresa 1522, el centre d’interpretació de la Manresa ignasiana.

Un altre dels recorreguts serà “La Séquia amagada de can Font al Passeig de Pere III” que tindrà lloc el dissabte de 10 a 12.30h. Aquest itinerari ressegueix tots els ramals i recs que distribuïen l’aigua de la Séquia pel regadiu i que es van anar cobrint gradualment pel creixement de la ciutat de Manresa. Començarà al Centre de l’Aigua de Can Font i resseguirà el rec de la ciutat fins l’antic torrent dels Predicadors fins al Passeig de Pere III, en un repàs per la història i la modernitat de la ciutat.

El diumenge d’onze a dotze del matí es podrà fer l’itinerari guiat “Què diuen les pedres?”. Es tracta d’una visita guiada per les localitzacions de les esglésies enderrocades durant la Guerra Civil, des de la plaça Sant Domènec fins a la plaça de la Reforma, on se situa l’eMM2 – Espai Memòries, Magatzem Lapidari del Museu de Manresa, punt final de l’itinerari. Allà es podrà visitar l’exposició de l’artista Jesús Galdón “El que diuen les pedres callen els arbres”.

A banda de totes aquestes activitats hi haurà altres propostes com són les jornades de portes obertes a tots els equipaments museístics de Manresa. El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT) obrirà les seves portes el dissabte de 10 a 14h i on es podrà visitar l’exposició “Les matemàtiques i la vida”, una mostra semipermanent que apropa les STEAM al públic general i explica com són d’importants per al nostre dia a dia. També es podrà visitar el Museu de Geologia Valentí Masachs i participar en el taller “Calcula la petjada de carboni de casa teva”, escoltar el concert “Missa pro defunctis. Jove capella reial de Catalunya (Dir. Lluís Vilamajó)”, al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, organitzat per Espurnes Barroques, fer un te amb Raül Garrigasait i Maria Garganté a les sales del claustre del Museu del Barroc de Catalunya – Museu de Manresa, visitar la Casa de la Culla per descobrir la història d’una masia mil·lenària, gaudir dels “Vermuts de patrimoni” al Museu de l’Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa o realitzar activitat d’experimentació i descoberta de la tècnica pels més menuts de la casa amb el taller “Tècnica 3-6”.

El programa d’activitats és promogut per l’Ajuntament de Manresa, i compta amb la col·laboració de tots els equipaments museístics de la ciutat (Museu de Manresa, Museu de l’Aigua i el Tèxtil, Museu de Geologia Valentí Masachs, Museu de la Seu, Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, Espai 1522 i Santuari de la Cova). També amb la participació activa d’institucions i entitats de la ciutat, com els Amics de la Seu, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, la Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa, el Parc de la Séquia i la Parròquia de Santa Maria de la Seu. També rep el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.