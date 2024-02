El Museu del Barroc de Manresa està a punt d'obrir les seves portes al públic. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presideix aquesta tarda l'acte d'inauguració de l'equipament cultural que arrencarà a les 7 amb els Gegants Vells que, després de 23 anys exposats al Museu de Manresa, tornen a ballar vestits per a l'ocasió: lluint els vestits, ornaments i perruques acabats de restaurar.

Abans de la inauguració oficial, les autoritats presents, entre les quals hi ha el president de la Generalitat; Marc Aloy, alcalde de Manresa; Natàlia Garriga, consellera de Cultura; Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa; Francesc Vilà, director del Museu del Barroc de Catalunya i Pepe Serra, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) han fet una visita guiada a l'equipament. L'entrada al museu ha estat acompanyada per la música d'alumnes de l'Aula de Música Antiga del Conservatori de Manresa.

A les 7 en punt, la plaça de Sant Ignasi era plena a vessar. La Cia. Xuriach ha amenitzat els minuts previs a la ballada dels gegants, que ha començat a 1/4 de 7 de la tarda.

Els visitants que aquest vespre assistiran a la jornada de portes obertes de l'equipament podran veure 182 peces dividides en vuit àmbits expositius per les ales oest i sud de la primera planta, amb obres del fons propi del museu (96); del MNAC (27); de la Col·lecció Nacional d’Art de la Generalitat (7) i cessions de 19 museus més (51). Obres d’Antoni Viladomat, Joaquim Juncosa, Pere Cuquet, Josep Bernat Flaugier i les nissagues d’escultors i retaulistes manresans Grau i Sunyer. En total, uns 40 artistes.

L'antic Col·legi de Sant Ignasi, seu del nou Museu Barroc

El nou Museu Barroc de Catalunya s'ubica a les instal·lacions de l'antic Col·legi de Sant Ignasi de Manresa, un edifici de planta quadrada organitzat a partir d'un gran claustre d'ordre neoclàssic construït per la Companyia de Jesús a mitjans del segle XVIII i reformat a mitjans del segle XIX. L'edifici és també la seu del Museu de Manresa. En concret, el Museu del Barroc s'ubica a la primera planta de l'edifici, que té una superfície total de 1.319 metres quadrats però que de moment només se'n faran servir uns 800.

L'antic Col·legi de Sant Ignasi, que està en obres des del 2016, té una superfície total de 9.000 metres quadrats i quatre plantes i, en un futur, també s'hi ha de traslladar l'Arxiu Comarcal. En global el projecte té un cost de 9 milions d'euros. A banda del Museu del Barroc que s'ubica a la primera planta, l'edifici també acollirà el Museu de Manresa a la segona planta, mentre que a la planta baixa hi haurà l'espai d'acollida de pelegrins, la recepció i sales per a exposicions temporals. Finalment, la tercera planta acollirà un espai dedicat a al Fundació Josep Mestres Cabanes i la quarta planta serà per a espais d'emmagatzematge. El claustre serà de lliure accés i obert a la ciutadania.

Les visites guiades per a aquest dissabte i diumenge ja pràcticament han exhaurit les places.