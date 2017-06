Pas endavant per a la reobertura del cas de l'assassinat de Flors Sirera

La sala tercera de l'Audiència Nacional ha accedit a la petició dels representants legals de la família de la infermera manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera, i ha ordenat reobrir el procés judicial, arxivat per les noves directrius de la justícia universal.

La reobertura del procés, però, queda circumscrita al que seria el principal encausat del cas, el general Kayumba Nyamwasa.

El jutge ordena retornar les actuacions al Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional perquè pugui reprendre el procés d'extradició del militar processat per crims internacionals.

L'advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, ha declarat a Regió7 que «seguim avançant perquè es faci veritat i justícia en memòria de les víctimes perquè no es torni a repetir, i mirarem de propiciar que es reobri completament la causa respecte als 40 processats per crims internacionals per poder fer un judici amb garanties penals i processals sobre el qual estem treballant des de l'any 2000». L'advocat de la causa també ha informat que el recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional continua obert i pendent de resolució «i seguirem treballant perquè es permeti prosseguir el procés de justícia universal com es va realitzar entre els anys 2005 i 2014».

Cal recordar que el sobreseïment del cas Flors Sirera va ser el resultat de la reforma del PP de la justícia universal que havia generat friccions internacionals amb les autoritats de països que, com Ruanda, consideraven una intromissió inadmissible que la justícia espanyola actués com si tingués jurisdicció sobre fets succeïts en terra ruandesa, com l'assassinat de la infermera el 1997. Els desimputats són acusats de delictes de genocidi que han quedat sense jurisdicció per la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que el Partit Popular va buscar tramitar per la via més urgent –una proposició de Llei Orgànica– i sense consultar organismes com el Consell General del Poder Judicial.

Va quedar, però, oberta l'escletxa dels acusats de delictes de terrorisme.

El principi de personalitat passiva és diferent del de justícia universal i és aplicable als delictes de terrorisme quan la víctima té nacionalitat espanyola, i permet la investigació i enjudiciament de crims produïts fora del territori nacional contra un nacional espa-nyol. Tenint en compte que alguns dels delictes que s'imputen a Kayumba són precisament de terrorisme i que respecte als delictes de terrorisme la causa està sota sobreseïment provisional, s'ha pogut reobrir el cas.