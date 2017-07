La DO Pla de Bages contractarà usuaris de Càritas per treballar les seves vinyes

El president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) del Pla de Bages, Joan Soler, i la directora de Càritas Manresa, Fina Farrés, van formalitzar ahir al matí un conveni de col·laboració entre aquestes dues entitats amb el programa «Empreses amb cor» de Càritas, per restaurar el patrimoni de pedra seca i per al conreu de la vinya.

Es tracta d'una col·laboració amb la qual Càritas, a través del projecte de formació laboral Activa't, posarà a disposició de la DO del Pla de Bages persones formades en diversos àmbits del procés d'elaboració dels vins perquè treballin en diferents fases de la realització.

Els treballadors que es reclamin des de la DO del Pla de Bages al projecte Activa't passaran primer per un procés d'aprenentatge de les tasques que desenvoluparan, per després poder començar a treballar de manera remunerada. Un dels tècnics d'aquest projecte, Pau Collado, destacava que el conveni impulsarà la creació de nous llocs de treball per a la gent del territori, i per tant «intentarem entendre'ns amb tots els sectors del conreu de vi que ens reclamin per poder fer bé la feina».

Joan Soler remarcava que el conveni també ajudarà a revitalitzar encara més la comarca. «La intenció és mantenir viu un patrimoni tan important per al Bages com és el vi i les seves vinyes, que suposen un element identitari molt important i un dels eixos principals de promoció turística».

D'altra banda, Fina Farrés destacava que la prioritat de Càritas és «formar persones i que trobin un treball digne», dos elements que es compliran amb l'acord i que permetran recuperar la «cultura del vi» al Bages.

Tant Soler com Farrés van definir l'acord com una «ajuda mútua entre aquestes dues entitats» que permetrà, per una banda, la inserció laboral de les persones que estan dins del projecte Activa't de Càritas, i per l'altra, que els treballadors de la DO del Pla de Bages rebin suport laboral de persones que ja estan formades en el treball de la pedra seca i en diferents àmbits del cultiu de vinyes, una feina que s'està perdent progressivament.