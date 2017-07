El Col·legi de Metges preveu que en 10 anys es jubilin més de 8.000 facultatius

Fer de metge no només vol dir prestar una assistència mèdica. També és fer recerca i innovació, va assegurar durant la presentació de la facultat de Medicina de la UVic-UCC el director general corporatiu del Col·legi de Metges de Barcelona, Marc Soler. A ell li va tocar explicar què significa tenir una facultat de Medicina.

D'entrada va dir que fa anys que el Col·legi de Metges està preocupat per l'envelliment dels professionals. La mitjana d'edat se situa per sobre dels 50 anys, i en 10 anys, va dir, es jubilaran 8.000 metges, amb la qual cosa cal formar-ne de nous. Va recordar que no hi ha atur en el sector, encara que «ens preocupa la precarietat de la gent jove».



Pol d'atracció

El fet de tenir estudis universitaris de Medicina a Manresa i a Vic promourà el coneixement del territori, va destacar Soler. Això pot generar un efecte crida per captar nous professionals a les comarques centrals davant les grans ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, i també pot ser un pol d'atracció i inversió per a empreses d'equipaments mèdics o de biotecnologia.

Per a Soler, el fet que els estudis de la Uvic-UCC se centrin en la medicina familiar i la cronicitat «serà un valor», perquè és el que demandarà la societat. En aquesta línia va afirmar que és imprescindible que els estudiants es formin al costat de pacients, no tan sols per un tema acadèmic sinó també humanístic i ètic.

Finalment va recomanar a la futura facultat capacitat constant de canvi per innovar