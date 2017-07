Medicina generarà 22 milions d'euros anuals

La nova facultat de Medicina de Vic i Manresa es va presentar ahir en societat a la capital del Bages. Va ser en un acte al qual van assistir una setantena de representants del món de la salut, empresarial, econòmic, d'ensenyament i associatiu de la ciutat i la comarca. A final del mes passat el govern central va donar el vistiplau definitiu als nous estudis de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, que començaran a final de setembre amb 80 alumnes. Els estudis seran privats, encara que d'accés públic, i costaran uns 12.000 euros l'any.

Durant la presentació el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Josep Arimany, va explicar que es calcula que la nova facultat generarà un del 0,3 % del Producte Interior Brut (PIB) de les comarques d'Osona i el Bages. Això representa un impacte de poc més de 22 milions d'euros.

Són d'impacte directe, fruit de la inversió per posar en marxa els nous estudis. Indirectes per als sectors que se'n beneficiaran sobretot pel subministrament de béns i serveis. I també hi ha l'impacte induït pel consum que realitzaran els empleats o usuaris del sector.



90 aspirants per a 12 places

Es preveu que la facultat acabi creant 243 llocs de treball. El mateix Arimany va assegurar que ja s'ha posat en marxa el procés de selecció de professors per a aquest primer curs. En faran falta 12. Per ocupar aquestes places s'han presentat una norantena de candidats, va afirmar ahir a Manresa.

A la presentació de la facultat hi van participar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; l'alcaldessa de Vic, Anna Erra; el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez; el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular de la universitat, Joaquim Arimany; el degà de la facultat de Medicina, Ramon Pujoal; i el director general corporatiu del Col·legi de Metges de Barcelona, Marc Soler. Va ser un acte a imatge i semblança del que es va fer a final de juny a Vic, i que ahir es va traslladar a Manresa amb pràcticament els mateixos protagonistes. Una qüestió d'equilibri.



Una suma que multiplica

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va destacar que el territori ha aprofitat una oportunitat, que ho ha fet amb perseverança i que s'ha donat un exemple a tothom «que la suma no suma, sinó que en aquest cas multiplica». En una breu intervenció, va declarar que els nous estudis aportaran riquesa universitària, social, cultural, coneixement i econòmica.

Junyent va fer d'amfitrió de la trobada. Va remarcar que és «indiscutible» que la facultat farà una gran aportació al país. «Necessitem equilibri territorial», va reivindicar abans de demanar la implicació de tota la societat en el projecte. Segons Junyent, la UVic-UCC fa un salt amb una oferta formativa de prestigi perquè amb Medicina pren un altre nivell.

El degà de la nova facultat, Ramon Pujol, va destacar que el campus de Manresa té infraestructura, en referència al centre internacional de simulació de la Clínica Universitària, que li dóna expertesa en aquest àmbit, que serà cabdal en uns estudis que equlibren la teoria amb la pràctica clínica.

Per la seva part el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Jordi Montaña, va remarcar que la facultat posarà en marxa un model pedagògic nou, amb vocació internacional, basat en la recerca i lligat al territori.