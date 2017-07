L'Ajuntament obliga PYMSA a aturar la seva activitat per excés de soroll

Després d'imposar-li diverses sancions i de comprovar que la situació no canviava, l'Ajuntament de Manresa ha decidit ordenar a l'empresa Postes y Maderas, SA (PYMSA) que aturi qualsevol activitat que requereixi de l'ús de maquinària mecànica. La situació es mantindrà, assegura el consistori en un comunicat, fins que la firma situada al barri de Valldaura acrediti que ha pres les mesures oportunes. A la pràctica, per a una empresa que es dedica a la impregnació i tractament de pals de fusta, l'orde municipal suposa quedar parada.

Segons l'Ajuntament, PYMSA és presumpta responsable de la comissió de dues infraccions de caràcter molt greu, per haver superat els límits de soroll legalment establerts a la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. El consistori ja tenia oberts dos procediments administratius a l'empresa, en els quals els veïns més propers a l'activitat figuren com a interessats, i li ha imposat diverses sancions. En aquest marc, el consistori ha requerit en diverses ocasions a l'empresa que prengui les mesures oportunes per mantenir els sorolls que produeix l'activitat dins dels límits de la legalitat. Fins al moment, «l'empresa no ha aplicat les mesures correctores suficients», remarca l'Ajuntament.

Ara, a més, s'atribueix a l'empresa la presumpta responsabilitat en dues infraccions: una consistent a reincidir durant dos anys en la comissió d'infraccions de caràcter greu pel que fa a la immissió de sorolls, i una altra per sobrepassar encara més els límits, en un nou mesurament, elaborat el juny d'aquest 2017 pel Servei d'Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Manresa. Les dues infraccions estan tipificades com a molt greus per la llei esmentada, que preveu sancions econòmiques d'entre 12.001 i 300.000 euros per a cadascuna.

«A la vista dels resultats dels darrers mesuraments i de la reincidència en l'emissió de sorolls que superen els límits, l'Ajuntament ha ordenat a l'empresa el cessament i la clausura parcial de l'activitat, de manera provisional, pel que fa als processos i a la part productiva de l'activitat (només pot mantenir activitats que no suposin manipulació de mitjans mecànics), fins que l'empresa acrediti l'execució de mesures correctores necessàries adreçades al compliment dels valors límit», detalla en el comunicat el consistori, en el qual també s'especifica que «el cessament i clausura parcial s'haurà d'executar en el termini màxim d'una setmana des que finalitzi el termini d'audiència de 10 dies que s'ha previst per tal que l'empresa pugui presentar al·legacions, document o proves en defensa dels seus drets i interessos».

L'Ajuntament ha convocat els responsables de l'empresa a una reunió, amb la voluntat de trobar solucions definitives. Paral·lelament, també ha convocat els veïns de les comunitats de propietaris dels edificis propers a l'activitat, per informar-los de les decisions adoptades.