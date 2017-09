Les escoles ja han engegat la maquinària per tenir-ho tot a punt per a l'inici del nou curs

No hi ha el xivarri de la veu de nens i adolescents quan a les 8 del matí sona el timbre i els conserges fa uns minuts han obert els centres educatius de Manresa, però des de divendres les portes d'accés dels instituts i les escoles s'obren puntualment.

L'equip docent de cada centre ha engegat màquines perquè el dia 12 de setembre, data d'inici de la tornada a l'escola, estigui tot a punt. Acabar de quadrar horaris, reunions per dissenyar el curs, l'adaptació dels professors nous i els exàmens dels repetidors. La feina s'acumula a les escoles i instituts dues setmanes abans que els alumnes entrin a les aules.

«La feina és molt intensa perquè tenim pocs dies per preparar tot el curs», assegura la directora de l'institut Lluís de Peguera, Assumpta Pla. Els professors no paren de trucar la porta del seu despatx i treure el cap tímidament per fer-li alguna consulta, mentre regira fulls, atén altres professors i contesta trucades. El seu ritme és intens. «El primer dia un tècnic que ens va cedir l'associació de pares ens va posar en marxa tots els equips d'informàtica i així vam poder començar, i des de llavors no parem de fer reunions per parlar de tots els detalls del curs».

La feina comença el juliol



Al juliol ja van fer una part de la feina. Els horaris i les aules ja estan adjudicats, tot i que aquests dies els estan revisant per si hi ha alguna incompatibilitat. Gairebé tot l'equip de professors ja s'ha posat de cara a la feina, tot i que el primer dia encara quedaven per nomenar alguns docents de mitja jornada. Dilluns a mig matí hi havia adolescents al centre. No s'havien confós de dia, sinó que van anar-hi a fer un examen de recuperació per superar aquella assignatura que els va quedar pendent el curs passat. Aquesta setmana, doncs, els professors hauran de revisar exàmens, correccions per tornar a agafar corda i ser més conscients que el curs comença.

«Els nous vénen una mica espantats. Els primers dies serveixen per aterrar i mostrar-los les aules i facilitar-los informació pràctica, i es relacionen molt entre ells abans d'iniciar el curs perquè comparteixen temors i inquietuds. Quan comença el curs ja entren en la dinàmica i ja veuen com funciona tot realment. Els nous van ser-hi el primer dia i hi van mostrar molt d'interès», afegeix. A l'institut Lluís de Peguera hi ha 85 professors.

A l'escola la Renaixença, gairebé tot el personal docent és el mateix que l'any passat. «Això és important, perquè en un centre som 23 professors, i si en canvien deu és tornar a començar de zero. Com que gairebé tothom ja havia treballat aquí el curs passat, parlem de projectes que ja teníem en marxa», explica el director del centre, Pere Cano, que afegeix: «La implicació del claustre i mantenir la seva il·lusió són la clau per tirar endavant un projecte educatiu».

El primer dia va servir per repassar les normes del centre i canviar les que van considerar oportunes. Aquesta setmana, estan acabant d'adjudicar cada grup als docents, tasca que ja van començar a fer abans de vacances.

«Els dies previs al curs també serveixen perquè quan vinguin els alumnes ja estigui tot previst, i repassem cada grup, i comenten com són perquè tothom estigui previngut. També són uns dies d'adaptació per als nous, que fan preguntes sobre el funcionament. A qui s'han de dirigir per demanar un bolígraf o fer fotocòpies», diu.

L'1 de setembre, a la Renaixença, encara hi havia aules amb cadires i taules d'alumnes arraconades a un cantó i, a part de les reunions, una de les tasques d'alguns docents va ser col·locar el mobiliari al seu lloc. Els alumnes entraran a classe el 12, però els professors hauran acumulat hores de feina perquè, des del primer moment, anar a l'escola o a l'institut sigui l'aventura d'aprendre.