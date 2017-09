La residència Sant Andreu trencarà motlles en l'atenció a la gent gran

Descongestionar la residència d'avis de Sant Andreu i crear unitats més petites perquè els ancians tinguin més intimitat, trencar motllos pel que fa al model que han tingut les residències de tota la vida. Són els principals objectius de l'ampliació que està fent la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) just al costat de l'edifici del carrer del Remei de Dalt, al Centre Històric de Manresa, on també hi ha l'Hospital Sant Andreu de la fundació.

En total, amb l'ampliació, la residència oferirà 109 places (ara en té 73, 58 de concertades i 15 de privades). A banda, a la planta baixa hi haurà un centre de dia amb 30 places, on es traslladarà el que hi ha al carrer de Circumval·lació, que ara en té 16. Totes les places noves seran privades si no és que la Generalitat els en dóna més de concertades. «Això ja no depèn de nosaltres», fan notar a l'FSSM.

La data d'entrega de l'obra és el 15 d'octubre i la idea és que comenci a funcionar a principi del 2018. Alba Oms, gerent de la institució, explica que la intenció és «adaptar el centre a la persona i no la persona al centre» i que això passa per no generalitzar sinó per fer una atenció personalitzada consistent a «adaptar-nos al seu estil de vida» i que si un avi o àvia vol tenir un espai per pintar, per exemple, el pugui tenir, o que, si al matí és més dormilega que un altre, no hagi de canviar els seus hàbits per fer el que fa tothom. En definitiva, que pugui continuar tenint el control de la seva vida. Per això, explica, quan la persona hi entra a viure es fa un historial de la seva vida personal perquè l'adaptació sigui més fàcil. Tot dependrà del seu grau d'autonomia, és clar.

Del nou edifici annex a la residència Sant Andreu ja se'n pot veure la façana gairebé acabada. A dins, encara hi ha feina, però els espais, que Regió7 va visitar, ja s'intueixen. Són amples i lluminosos, amb colors neutres o blanc i fusta de roure. Totes les plantes comuniquen amb l'actual residència, on hi haurà l'entrada, després de fer obres al vestíbul.

L'edifici té la peculiaritat que a la banda del Remei de Dalt té un nivell i a la del Remei de Baix, on donen els darreres, un altre. Per salvar-lo s'ha fet un ascensor públic el cost del qual ha asumit l'FSSM, si bé del manteniment se'n cuidarà l'Ajuntament.

A la planta -2, al Remei de Baix, hi haurà aparcament i magatzem; a la -1, vestidors del personal, taquilles, dutxes, bugaderia, sala de planxa, magatzem i una sala amb llum natural sense un ús concret. També hi ha una habitació on s'ha conservat una arcada gòtica i una de més moderna que van quedar al descobert quan es van fer els fonaments. L'arquitecta Alícia Vila comenta que aquesta va ser la part més complicada de la intervenció perquè l'edifici del costat és molt vell i es va haver d'assegurar mentre es feien per evitar ensurts.

Entre d'altres, a la planta baixa hi ha el centre de dia amb terrassa i una servitud de pas públic (vegeu pàgina 3). A la primera i segona, 5 habitacions dobles i 5 d'individuals i a la terrcera, 8 d'individuals. Algunes tenen terrassa. A cada planta hi ha una gran sala de dia amb sortida a una generosa terrassa.