Manresa acostarà les Bases de Manresa a Barcelona amb tres actes acadèmics

El programa commemoratiu del 125è aniversari de les Bases de Manresa, que es va iniciar el març passat amb un acte solemne al Saló de Sessions de l'Ajuntament, posarà a partir d'ara l'accent en l'aspecte divulgatiu. Així ho han explicat, aquest divendres, els comissaris de la commemoració, Francesc Comas i Jordi Rodó, que han comparegut per donar detalls dels actes i les activitats previstes els propers mesos acompanyats de la regidora de Presidència i Comunicació, Àuria Caus. Dins dels actes acadèmics, se n'han programat tres que acostaran les Bases a Barcelona.

La segona part del programa s'ha obert amb una bustiada a tota la ciutat d'un díptic del qual s'han començat a repartir 38.500 exemplars, i on s'explica la pervivència de les Bases a través dels carrers que recorden aquella assemblea que la Unió Catalanista va fer el març del 1892 a Manresa i en la qual es van elaborar les Bases per a una Constitució Regional Catalana. És el cas de l'avinguda de les Bases, però també dels carrers Valentí Almirall, Torras i Bages, Guimerà, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Francesc Moragas, Oleguer Miró o de la plaça de Prat de la Riba.

En el mateix fulletó també es recorda que l'edifici de l'Ajuntament de Manresa ha estat declarat per la Generalitat Bé Cultural d´Interès Nacional (BCIN) com a "lloc històric", entre d'altres motius, per haver estat l'escenari de les Bases de Manresa.

En la mateixa línia, està previst fer un concurs amb la participació del comerç, també un joc de ciutat especialment adreçat als joves i el públic familiar, noves visites a l´ajuntament coincidint amb les Jornades de Patrimoni, una lectura dramatitzada de textos de Guimerà dins del cicle tocates de lletra, un concert de l'Orfeó Català al Kursaal, la instal·lació d'elements de senyalització que recordin l'esdeveniment en espais que estan relacionats amb les Bases, i diverses exposicions a les biblioteques, a l'Arxiu, al Museu de la Tècnica o al Museu Comarcal.

La més destacada, però, serà l'exposició "Les Bases de Manresa i el catalanisme", una producció de la Diputació de Barcelona, que es presentarà a Manresa el gener de 2018 i es traslladarà a Barcelona a l'abril. Coincidint amb aquest fet, també està previst que se celebrin a la capital catalana diversos actes acadèmics, que comptaran amb la col·laboració del Centre de Cultura Contemporània (CCCB), l'Institut d'Estudi Catalans (IEC) i l'Ateneu Barcelonès.





Balanç de les activitats realitzades

Pel que a la primera part del programa, que es va obrir amb l'acte inaugural del 24 de març passat, destaca l'elevada participació que s'ha registrat als actes i les activitats realitzades.

Igualment, ha estat molt important, la participació d'entitats de la ciutat i del país que han col·laborat amb l'Ajuntament i amb la comissió organitzadora, o que organitzen directament actes diversos, i també de les institucions (Generalitat, Parlament i Diputació) que des del primer dia han fet costat a la commemoració.



Actes pendents

a) Programa institucional

1. Acte solemne de cloenda de la Commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa, d´acord amb el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya.

b) Programa acadèmic

2. Celebració del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. El congrés té com a eix la defensa i promoció de la llengua catalana des dels àmbits de la Vida i la Salut als territoris de parla catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a l'Alguer i esdevé l'espai de trobada de tots els professionals de la sanitat i de les ciències naturals que compartim llengua i cultures germanes. Tindrà lloc al Teatre Kursaal i al Centre Cultural el Casino els dies 20 i 21 d'octubre.

3. Jornada: "L'organització territorial de Catalunya". Manresa acollirà la jornada anual de la Societat Catalana de Geografia (SCG) sobre l'organització territorial i el desenvolupament local. El debat d'aquesta edició es podria centrar especialment en el tema de la base 5ª, sobre la divisió territorial, però traspassant-ho al segle XXI. La previsió és que la jornada es faci al novembre o al desembre.

4. Jornada sobre la dinamització econòmica i territorial, avui, de les ciutats que van acollir assemblees de la Unió Catalanista posteriorment a la que es va celebrar a Manresa el 1892: Balaguer, Olot i Reus. L'organitzen conjuntament 3Ct i Gest! I es faria el febrer de 2018.

5. Miscel·lània "La Manresa de fa 125 anys". Recull de textos sobre diferents aspectes de la Manresa del 1892 i recull de les ponències dels experts participants en la commemoració del 125è aniversari. S'elaborarà un cop finalitzada la commemoració, amb la coordinació del Centre d'Estudis del Bages (CEB), i serà editada per l'Institut d´Estudis Catalans.

Actes acadèmics a Barcelona

6. Debat "La Renaixença a judici". Debat sobre el moviment cultural i de conscienciació nacionalista sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la revolució industrial que tindria lloc cap a l'abril del 2018 a la seu de l'Institut d´Estudis Catalans (IEC), l'entitat encarregada de la seva organització. Els ponents serien Albert Balcells, que parlaria sobre la situació política d'aquell moment; Albert Rossich se centraria en la situació de la llengua; i Manuel Jorba en la situació de la literatura.

7. Jornada al CCCB "Els nous Drets Humans al segle XXI". La jornada al CCCB, l'abril de 2018, aniria a càrrec de Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que introduirà una personalitat de renom internacional sobre els nous drets humans en les constitucions actuals.

8. Debat sobre les Bases a l'Ateneu Barcelonès. La Comissió de Cultura de l'Ateneu Barcelonès també està treballant per organitzar un debat sobre les Bases pels volts de l'abril de 2018.

c) Programa divulgatiu

9. Bustiada d´un díptic sobre la pervivència de les Bases a la ciutat. S'ha elaborat un díptic sobre la pervivència de les Bases de Manresa a la ciutat, centrat en els carrers relacionats amb les Bases i ja s'ha començat a distribuir (38.500 còpies) per totes les llars de Manresa.

10. Concurs "Les Bases a l'aparador". S'ha organitzat un concurs amb la participació del comerç de la ciutat que consistirà en la col·locació d'una sèrie de fotografies de Manresa de l´època de les Bases (1890-1910) distribuïdes en una seixantena d'aparadors dels establiments participants. Per participar-hi, caldrà omplir una butlleta escrivint l'establiment comercial on s'han trobat cada una de les fotografies. El termini per participar en el concurs s'obrirà després de la Shopping Night i s'allargarà durant el mes d'octubre. Al final es sortejaran tres vals de compra de 100 euros cadascun als participants que hagin complimentat la butlleta i hagin encertat les respostes.

11. Joc de ciutat. S'ha dissenyat també un joc de ciutat que consisteix en la localització d'onze espais de la ciutat relacionats amb les Bases de Manresa. Es podrà participar especialment a través del mòbil, però també des de qualsevol altra dispositiu que tingui connexió a Internet. El concurs, que s'adreça preferentment a públic juvenil i familiar, consistirà en respondre unes preguntes a partir de l'observació de diferents elements de cada un d´aquests espais i es farà des de mitjans d'octubre (14 d´octubre) a mitjans de novembre (14 de novembre). Posteriorment (18 de novembre), s'organitzarà una visita guiada als onze espais que acabarà amb el lliurament de premis.

12. En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, Turisme de Manresa ha organitzat per al 7 d´octubre visites a l'edifici de l´Ajuntament i a altres espais de la ciutat modernista, també en el marc dels 125 anys de les Bases de Manresa.

13. Tòtem a l'avinguda de les Bases de Manresa. Col·locació d´un tòtem informatiu sobre la significació de les Bases de Manresa per a la ciutat i per al catalanisme polític al costat de l'avinguda que porta el seu nom. El 4 novembre 2017.

14. Placa i vinil a l'Ateneu Les Bases. Instal·lació d'una placa amb descripció de l'origen del nom de l'equipament i d'un vinil amb la imatge característica de l'assemblea de les Bases a Manresa i un text explicatiu. 4 de novembre.

15. Punts de llibre commemoratius. Impressió de punts de llibre commemoratius dels 125 anys de les bases de Manresa que seran distribuïts amb la col·laboració de les biblioteques de Manresa i d'arreu de Catalunya.

16. Exposició "De Lo Catalanisme a la Nacionalitat Catalana". La Biblioteca del Casino i l'Ateneu Bases acolliran l'exposició organitzada per part de l'Ajuntament de Manresa i les biblioteques de la ciutat. Es podran visitar al novembre de 2017 a la biblioteca de l´Ateneu Les Bases i al febrer de 2018 a la biblioteca del Casino. També es preveu que es pugui fer amb les biblioteques catalanes que depenen del Departament de Cultura i de la Diputació de Barcelona.

17. Exposició "Documentació de l´època de les Bases". Una exposició de la documentació conservada a l'Arxiu Comarcal del Bages que fa referència a l'Assemblea de la Unió Catalanista a Manresa el 1892. També està prevista que es faci al novembre del 2017.

18. Exposició al Museu de la Tècnica. Exposició permanent sobre la Manresa industrial del segle XIX i primers del XX mitjançant suport de text i visual al Museu de la Tècnica de Manresa, organitzada per la Fundació Independència i Progrés i Parc de la Sèquia, i que previsiblement s'inauguraria al desembre.

19. Exposició "Les Bases de Manresa i el catalanisme". Serà l'exposició central de la commemoració dels 125 anys de les Bases i és un producció de la Diputació de Barcelona. Es presentarà a Manresa, a la sala d'exposicions del Casino, del 10 de gener a l'1 d´abril del 2018. Posteriorment, es podrà visitar a la sala d´exposicions de Can Serra, l'edifici de la Diputació de Barcelona, de principis d'abril fins a finals de juliol del 2018.

20. Exposició "Constitucions de Catalunya 1481-1706. Cada nació escull la seva pròpia llei (Unaquaque gens)". La mostra permet fer un viatge històric per les lleis catalanes a partir de 29 obres del fons antic de la biblioteca del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Es presentarà al Museu Comarcal de Manresa el febrer de 2018 i l'organitzen el Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Col·legi d´Advocats de Manresa.

21. Lectura dramatitzada de textos d'Àngel Guimerà. Es farà una lectura dramatitzada amb acompanyament musical d'una selecció de textos d'Àngel Guimerà, que va ser un dels ponents de l'Assemblea de la Unió Catalanista que es va fer a Manresa el 1892. El 28 d'octubre al Saló de Sessions i dins del cicle Tocats de Lletra.

22. Concert de l'Orfeó Català i l'Orfeó Manresà, dividit en tres parts. La primera actuació de l'Orfeó Manresa, la segona actuació de l'Orfeó Català i la tercera part cantada conjunta de les dues corals interpretant "El Mirador" de Pep Vila. El 24 de febrer de 2018 al Teatre Kursaal, organitzat per l'Orfeó Manresà i Manresana d'Equipaments Escènics.

23. Projecció de la pel·lícula "La febre d'or". Es projectarà aquesta pel·lícula relacionada amb l'època de les Bases a l'Espai Plana de l'Om al gener o la primera quinzena de febrer de 2018, en col·laboració amb Cine-Club Manresa.

24. Divulgació als barris. Es preveu fer conferències sobre les Bases de Manresa als barris a través de les associacions de veïns o d'entitats que ho demanin. De moment, s´han fet als barris d´Escodines (13 de juny) i Carretera de Santpedor (20 setembre).

25. Programa educatiu. Elaboració de material pedagògic per als tres nivells educatius de primària, secundària i batxillerat. Sessions explicatives als instituts sobre les Bases de Manresa i elaboració de materials pedagògics.

26. Publicacions. La comissió organitzadora del 125è aniversari considera també necessari destinar una partida a la possible reedició de publicacions relacionades amb les Bases de Manresa que tinguin un interès rellevant en el moment actual i que es puguin haver esgotat.

27. Actes organitzats en col·laboració amb entitats. La comissió organitzadora del 125è aniversari de les Bases de Manresa ha fet una crida a les entitats ciutadanes que promoguin activitats relacionades amb la commemoració de l'esdeveniment. A mesura que es concretin aniran formant part del programa divulgatiu o acadèmic, si escau.

Actuacions realitzades



a) Programa institucional

28. Acte solemne d'inauguració de la Commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa. Es va fer el 24 de març al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa amb l'assistència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de les presidentes del Parlament, Carme Forcadell, i de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa. Es va instal·lar una pantalla a l'exterior, a la plaça Major, perquè el públic ho pogués seguir en directe, i es va retransmetre també en directe a totes les televisions de la Xarxa Audiovisual Local (XAL).

29. Visita guiada al saló de sessions. L'endemà, el dia 25 de març, es va fer una visita guiada i comentada al Saló de Sessions de la Casa Consistorial on l'Assemblea Catalanista es va reunir i va aprovar les Bases de Manresa el 1892.

30. Placa commemorativa de Bé Cultural d´Interès Nacional (BCIN). Coincidint amb l'inici de la commemoració, es va instal·lar una placa commemorativa a la façana de l'ajuntament on es recull la declaració de l'edifici consistorial com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per part de la Generalitat.

31. Presentació a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i els comissaris de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa, Francesc Comas i Jordi Rodó, van comparèixer el 6 de juny davant de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per presentar a la cambra catalana les motivacions i els objectius d'aquesta commemoració.

32. La Diada de les Bases. La celebració de la Diada de l'Onze de Setembre s'ha dedicat enguany a la commemoració de les Bases, i ha comptat amb la participació dels comissaris, Francesc Comas i Jordi Rodó.

b) Programa acadèmic

33. Seminari "Les constitucions en la història". El 25 de maig de 2017 va tenir lloc una sessió acadèmica a la sala d'actes de l'Institut Lluís de Peguera que va comptar amb les intervencions de tres experts que van fer una exposició sobre la vigència de les Bases de Manresa i, posteriorment, van participar en un debat conjunt. Hi van intervenir Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); Jordi Casassas, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (UB); i Jaume Lopez, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L'acte va comptar amb la col·laboració de la Diputació.

34. Debat "La repercussió de les Bases de Manresa als Països Catalans". Acte presentat per Jordi Casassas, president de la Universitat Catalana d'Estiu, que va tenir lloc a Prada de Conflent el 22 d'agost de 2017 i que va comptar amb la intervenció dels catedràtics d'història contemporània Sebastià Serra (Universitat de les Illes Balears) i Josep Miquel Santacreu (Universitat d'Alacant); Jordi Rodó, un dels comissaris de la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

c) Programa divulgatiu

35. Visites a la Manresa Desconeguda del 1892. En el marc de la Festa Major de Manresa, es va organitzar un itinerari per la ciutat del 1892 que va permetre els participants visitar la casa consistorial (22 d´agost), edificis modernistes del carrer Sobrerroca (23 d´agost) i també el Mas de l'Oller (24 d´agost). Les tres visites van tenir una participació de 1.200 persones.

36. Vídeo sobre les Bases i l'edifici de l'ajuntament. A l'agost, coincidint amb les visites de Festa Major, es va presentar un vídeo sobre la declaració de l´edifici de l´ajuntament com a Bé Cultural d´Interès Nacional (BCIN) i amb especial incidència en el paper que van tenir les Bases de Manresa.

37. Caminada popular a Sant Benet de Bages. La caminada de Manresa al Monestir de Sant Benet, que es va fer el 14 de juliol de 2017, tenia com a objectiu rememorar l'acte fundacional de les Bases de Manresa recorrent el mateix camí que van fer els delegats dels municipis catalans assistents a l´Assemblea de la Unió Catalanista el 1892. Hi van participar unes 300 persones

38. Actes de la DO Pla de Bages amb motiu dels 125 anys de la fil·loxera. Els actes d´aquest apartat, organitzats en col·laboració amb la DO Pla de Bages, es van obrir el 25 de maig amb l'activitat "Tast emprenedor: Diferents visions de la fil·loxera", a la Sala d´Actes de la FUB2 i en el marc del cicle Vi_suals. Es va fer un tast creatiu amb la participació d'alumnes d´emprenedoria de la FUB i de sommelieria de l'Escola Joviat. El mateix dia es va presentar el llibre Premses i tines medievals al Berguedà, nord del Bages i part del Solsonès al Centre Cultural Casino. I, finalment, el 6 de juny l´historiador Llorenç Ferrer va fer una xerrada sobre la fil·loxera, també al Centre Cultural Casino.

39. Exposició: "Domènech i Montaner i les Bases de Manresa. A la recerca de la Constitució Catalana perduda". Exposició del Centre d'Estudis Domènech i Montaner (CEDIM) sobre la figura d'aquest personatge, fundador de la Lliga de Catalunya, i la seva relació amb les Bases de Manresa. Va tenir lloc a la sala d'exposicions de l'Espai Plana de l´Om de Manresa del 18 al 30 d´abril de 2017. Es va inaugurar el 18 d´abril amb la xerrada "Lluís Domènech i Montaner i les Bases de Manresa. A la recerca de la Constitució Catalana perduda", a càrrec de Carles Sainz, president del CEDIM.

40. Sèrie d'articles "La Manresa de les Bases". Publicació de 12 articles setmanals de Francesc Comas, al diari Regió7 de juliol a setembre, sobre la ciutat de Manresa i les seves característiques demogràfiques, econòmiques, polítiques i socials durant l'època de les Bases.