La FUB ampliarà les seves instal·lacions a l'Escorxador de Manresa

La Fundació Universitària del Bages (FUB) ampliarà les seves instal·lacions a l'Escorxador de Manresa, segons ha pogut saber Regió7. Per fer-ho, rehabilitarà el valuós conjunt modernista projectat per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa; en concret, el pavelló que hi ha situat a la dreta del conjunt, juntament amb el solar i l'edifici de planta baixa del costat.

L'objectiu és aprofitar l'espai com a seu universitària, tal com ja s'ha fet en el mateix recinte anteriorment, que acull la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), ubicada a l'edifici central del complex situat entre l'avinguda de les Bases de Manresa, l'avinguda Universitària i l'avinguda de Joncadella; i l'edifici FUB2, que està en un lateral. Actualment, alguns dels espais que es rehabilitaran els utilitza l'Associació de Veïns del Poble Nou.

No és la primera vegada que la universitat ha d'habilitar nous espais per poder-hi acollir la seva creixent activitat docent i de recerca, que l'ha portat d'ocupar un edifici (FUB1), a construir la Clínica Universitària (CU+) i adequar l'esmentat edifici de nova planta situat a un lateral del complex de l'Escorxador, la FUB2, que havia ocupat el CTM.