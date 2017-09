La CUP porta, demà, a Manresa l'acte central a la Catalunya Central pel 'sí'

Demà dilluns, a partir de 2/4 de 8 del vespre, la CUP celebrarà a la plaça Major de Manresa l'acte central de la campanya pel sí a la Catalunya Central de cara al referèndum del dia 1 d'octubre. Amb el lema "Viure vol dir prendre partit", inclourà una mostra de cultura popular amb parlaments, un sopar popular i un concert.

La convocatòria és a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de la capital del Bages que últims darrers dies s'ha convertit en l'epicentre de les mobilitzacions manresanes pel sí. Començarà amb una mostra de cultura popular. A les 8 del vespre hi haurà els parlaments d'Arkaitz Rodríguez, dirigent de Sortu-Euskal Herria; Gabriela Arzamendi, activista, i Sergi Saladé, diputat de la CUP-CC. Seguidament, hi haurà berenar popular, poesia i demés propostes i, per acabar, sopar popular i concert amb Ebri Night.

Actes a Navarcles i a Artés

Aquest cap de setmana la formació independentista ha fet dos actes a la comarca del Bages, en els quals ha defensat la necessitat d'anar a votar a l'1 d'octubre per preservar la democràcia i l'estat de dret. Hi han intervingut el diputat de la la CUP-CC al Parlament de Catalunya Albert Botran; la militant de Feministes per la Independència i de Dones pel Sí, Núria Alcaraz, i el militant d'EUiA i Catalunya en Comú Francesc Matas. Els actes han aplegat una trentena de persones a Navarcles i una setantena a Artés.

En les seves intervencions, Botran ha defensat la necessitat de protegir el referèndum i ha afirmat que «a l'1 d'octubre no si confronta el projecte independentista amb l'autonomista perquè l'autonomia ja no existeix» i a afegit que «qualsevol projecte alternatiu a l'actual autonomia intervinguda, no només l'independentista sinó també el federalisme o simplement els que volen més autogovern, passa ara mateix per anar a votar sí». Per la seva banda, Alcaraz ha remarcat que el procés constituent que seguirà al referèndum serà el primer on les dones podran jugar un paper actiu ja que no ha van poder fer durant la República dels anys trenta ni tampoc durant la transició.

Per últim, Matas ha centrat les seves intervencions en el fet que el referèndum té la virtut d'unir a totes les esquerres i tots els demòcrates, però també ha alertat que cal una direcció política que pugui canalitzar totes les mobilitzacions que hi hauran en els propers dies i setmanes.

Aquests dos actes del cap de setmana han servit per escalfar motors de cara a l'acte que els cupaires tenen programat per aquest dilluns a la Manresa.