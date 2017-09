L'Ajuntament multa amb 30.000 euros l'empresa PYMSA

L'Ajuntament de Manresa ha imposat dues sancions per valor de 15.001 euros cadascuna d'elles a l'empresa Postes y Maderas, SA (Pymsa) per haver comès infraccions que el consistori considera 'de caràcter molt greu' per haver sobrepassat els límits de soroll permesos. L'equip de govern ha desestimat, a més, la demanda de Pymsa de no executar la mesura fins que s'hagi resolt el cas al jutjat. A més, executarà subsidiàriament l'ordre de cessament de l'activitat productiva de l'empresa.

La primera sanció s'imposa pel fet que l'empresa ha comès una infracció molt greu, consistent a reincidir en infraccions greus dins d'un període mínim de dos anys, pel que fa a l'emissió de contaminació acústica. L'empresa rep també una segona sanció per haver comès una infracció molt greu consistent a sobrepassar en més de 10 unitats els valors límits d'immissió que estableix la llei.

Per a totes dues infraccions, la llei esmentada preveu sancions econòmiques d'entre 12.001 i 300.000 euros. Finalment l'Ajuntament ha optat per interposar les dues sancions per un valor de 15.001 euros cadascuna. Aquest import s'ha determinat en funció de la ponderació de diversos factors legalment previstos i tenint en compte que la mesura cautelar de tancament de l'activitat productiva ja és molt contundent.

D'altra banda, l'Ajuntament executarà subsidiàriament l'ordre de cessament i clausura parcial de l'activitat d'impregnació i tractament de pals de fusta, en haver constatat que l'empresa l'ha incomplert en repetides ocasions, des del 29 d'agost passat. Aquesta mesura es durà a terme en els propers dies i serà efectiva fins que l'empresa prengui les mesures correctores necessàries per no sobrepassar els limitis d'immissions sonores.

L'Ajuntament va ordenar el cessament i clausura parcial de l'activitat a finals de juny. A final d'agost, PYMSA va posar en coneixement de l'Ajuntament que havia presentat un recurs contenciós administratiu al jutjat per demanar la suspensió de la mesura cautelar i va demanar al consistori que no executés la mesura mentre el jutjat no resolgués. Complint amb els terminis legalment previstos l'Ajuntament ha desestimat aquesta petició.

Durant tot aquest temps, l'Ajuntament s'ha reunit en diverses ocasions amb els representants de l'empresa amb la voluntat de trobar solucions definitives. Unes solucions que, fina a dia d'avui, no han arribat. Paral·lelament, també s'ha trobat amb els representants de les comunitats de propietaris dels edificis propers a l'activitat, per informar-los de les decisions adoptades.

Els antecedents

Per resolució de data 30 de juny de 2017, es va instruir expedient sancionador a Postes y Maderas SA, per la presumpta comissió de dues infraccions de caràcter molt greu segons la llei de protecció contra la contaminació acústica. L'expedient es va obrir arran d'un nou mesurament d'immissió de sorolls dut a terme pel Servei d'Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica de la Direcció General de Qualitat Ambienta i Canvi Climàtic, amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals de l'Ajuntament de Manresa.

A més a més, l'Ajuntament va ordenar, com a mesura provisional, el cessament i clausura parcial de l'activitat pel que fa als processos i a la part productiva de l'activitat d'impregnació i tractament de pals de fusta que l'empresa duu a terme al carrer del Bruc, per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució de protecció contra la contaminació acústica fins l'acreditació de l'execució de les mesures correctores necessàries adreçades al compliment dels valors límit d'immissió que li corresponen.

Així mateix, es va atorgar un tràmit d'audiència de 10 dies a l'empresa per tal que pogués formular al·legacions i un termini màxim d'una setmana per executar voluntàriament el cessament i clausura parcial de l'activitat.

El 26 de juliol de 2017, es van desestimar íntegrament les al·legacions presentades per l'empresa i es va reiterar l'ordre, com a mesura provisional, de cessament i clausura parcial de l'activitat pel que fa als processos i a la part productiva de l'activitat. També es va advertir l'empresa que els serveis tècnics municipals procedirien a verificar el compliment de l'ordre i que s'iniciarien actuacions per executar-la subsidiàriament en el cas d'incompliment.

El 3 d'agost, arran de la inspecció efectuada pels serveis tècnics municipals, es va constatar que s'havia dut a terme l'ordre de cessament i clausura parcial provisional de l'activitat de forma voluntària dins del termini establert. I en una nova inspecció el 8 d'agost es va constatar que l'empresa havia tancat per vacances.

El 28 d'agost, PYMSA va posar en coneixement l'Ajuntament de la presentació d'un recurs contenciós administratiu al jutjat contra la resolució de l'ordre de 26 de juliol amb petició de mesura cautelar de suspensió de la seva executivitat. Així mateix, va sol·licitar a l'Ajuntament que no executés la mesura provisional mentre el jutjat no resolgués la petició sobre l'aixecament de la mesura cautelar.

El 29 d'agost, segons es desprèn d'una acta de la Policia Local, es va comprovar que l'activitat es trobava en funcionament. Per tal de comprovar de manera fefaent que l'empresa havia reemprès l'activitat de manera normal els serveis tècnics es van dur a terme noves inspeccions tant des de fora com des de dins de l'empresa els dies 30 d'agost i 4 i 7 de setembre. En totes elles es va fer evident que s'havia recuperat l'activitat productiva. A més a més, el 6 de setembre, PYMSA va entrar un escrit a l'Ajuntament fent constar que l'empresa mantenia el funcionament de les seves instal·lacions.

És per tots aquests motius que l'Ajuntament conclou que no s'ha donat compliment voluntàriament, ni de forma efectiva ni en la seva totalitat a l'ordre de cessament i clausura parcial de l'activitat pel que fa als processos i la part productiva i considera continuar amb la tramitació de l'expedient.

Finalment, l'Ajuntament desestima la petició de l'empresa de no executar la mesura provisional mentre no es resolgui al jutjat, resol l'expedient sancionador i inicia els tràmits per a l'execució subsidiària.