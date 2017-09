Manresa s'estrena al certamen Viles Florides i és distingida amb tres Flors d'Honor

Manresa ha participat per primer cop, aquest any, al certamen Viles Florides i ha estat distingida amb tres Flors d'Honor. La gala de lliurament de les Flors d'Honor es va portar a terme divendres a Mollet i el guardó va ser recollit per Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l´Ajuntament de Manresa.

Aquest reconeixement, que és una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) i l'Agència Catalana de Turisme (ATC), posa en valor l'aposta que fan els pobles i ciutats per la qualitat dels seus espais verds i l´ornamentació amb flors, tant de l'espai públic com privat. També es tenen en compte altres aspectes, com ara la participació ciutadana i la sostenibilitat en la gestió del verd.



Manresa recupera espais per la flor

L'Ajuntament remarca que, darrerament, a Manresa s'ha fet una aposta clara per recuperar espais per a la flor que fa sorgir el color en molts punts de la ciutat. Cita com a exemple l'ornamentació amb flors de les façanes de l'Ajuntament. També s'ha incrementat el nombre de jardineres al carrer i s'han plantat diferents espais amb flor de temporada o arbustiva de flor.

La gestió sostenible dels espais verds també és un dels punts forts de la ciutat. Així, s'han implantat sistemes de reg per tele gestió que permeten optimitzar la utilització dels regs i controlar-ne millor el consum d'aigua. Igualment, s´imposa l´ús de plantes adaptades al medi i amb baixos requeriments hídrics.

Ja fa temps que a la capital del Bages s'estan fent accions per afavorir la biodiversitat urbana i anar a un sistema de gestió on es redueixi al mínim l'ús de plaguicides i herbicides. Algunes de les iniciatives en aquest camp han estat la sembra d'escocells amb flors o l´ús de la tècnica d'endoteràpia per a la prevenció de plagues de l'arbrat.

Pel que fa a la promoció de la participació, enguany s'ha celebrat el segon concurs de balcons del Barri Antic amb un destacat èxit de participació. En el marc d'aquest concurs es va fer a la plaça Major un taller de plantació de jardineres que va ser molt participat. També s'ha continuat amb les plantades populars en diferents barris de la ciutat.

La distinció de Viles Florides és un reconeixement a aquesta trajectòria i un repte per seguir millorant i posant en valor el verd i la flor, per fer de la capital del Bages una ciutat amable, bonica i saludable tant per als seus ciutadans com pels visitants.



Projecte Viles Florides



El passat mes d´abril, a través de la regidoria de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Manresa va entrat a formar part del projecte Viles Florides que té l´objectiu de posar en valor la riquesa natural i paisatgística i promoure la transformació de racons, pobles i ciutats a través de la planta amb flor.

Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l´actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d´enjardinament i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

Un jurat especialitzat de la CHOC, format per professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits relacionats amb el programa és l´encarregat de certificar i renovar anualment aquests distintius. El reconeixement pot anar d'una a cinc flors, i enguany els municipis més ben valorats n'han obtingut quatre.