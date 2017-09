L'Ajuntament d'Azpeitia dóna suport a l'alcalde de Manresa i al referèndum de l'1 d'octubre

La Junta de portaveus de l'Ajuntament d'Azpeitia (Guipúscoa) ha aprovat per unanimitat una declaració institucional de suport a l'alcalde de Manresa, citat a declarar pel seu suport al referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. El municipi guipuscoà té una relació sòlida amb Manresa pel fet que es troba a l'altra punta del Camí Ignasià. A Azpeitia hi ha el santuari de Loiola, on va néixer sant Ignasi. Per aquest motiu, tenen una relació de col·laboració i projectes en comú en matèria turística i cultural.

L'alcalde d'Azpeitia, Eneko Etxeberria, explica que van decidir fer la declaració "quan vam saber que, a més de les detencions d'alts càrrecs del govern, van citar a declarar l'alcalde de Manresa per al proper 2 d'octubre. Creiem que el seu únic delicte és defensar la llibertat i els drets de tots els seus ciutadans, fer política".

Així mateix, "per donar suport i solidaritzar-nos amb Valentí Junyent, la resta de més de 700 alcaldes citats, les institucions catalanes, i la ciutadania catalana", la Junta de Portaveus de l'Ajuntament d'Aizpeitia ha aprovat per unanimitat una declaració institucional en què condemna la detenció de 14 alts càrrecs de la Generalitat, se solidaritza amb ells i les seves famílies; dona suport al dret de la ciutadania catalana a decidir el seu futur; reconeix la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i el seu resultat; i dóna suport a Junyent i l'Ajuntament de Manresa.

L'alcalde del municipi guipuscoà ha manifestat que "estem amb vosaltres i seguirem al vostre costat. Compteu amb nosaltres!".