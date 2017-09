Els veïns van presentar la primera queixa fa 40 anys

Els veïns de l'entorn de l'empresa Postes y Maderas SA (PYMSA), del carrer del Bruc i el barri de Valldaura, van presentar la primera queixa fa prop de 40 anys a causa de la pudor, fum i soroll que generava. Les reclamacions s'han anat repetint al llarg de tot aquest temps, i recentment han incrementat. Han dut a terme diverses reunions amb l'Ajuntament per tractar aquest tema que no s'ha acabat de solucionar mai.

El soroll que fa l'activitat industrial de PYMSA és el que ha permès, ara, que l'Ajuntament hagi sancionat l'empresa i que hagi decidit executar sunsidiàriament l'ordre de cessament parcial de la produccció. Concretament, la impregnació i el tractament de pals de fusta.

Hi ha, però, un altre tema pendent. És la utilització de creosota per impregnar els pals, un agent que per a la UE és potencialment cancerigen. Segons un informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat, l'empresa no reuneix les condicions adequades per dur a terme aquest tipus d'activitat. Així, per exemple les emissions que genera el procés productiu no es condueixen a una xemeneia ni es dipositen de manera correcta, i així ho va fer saber a l'Ajuntament.