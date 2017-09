La nau del banc d'aliments s'estrena amb set entitats

Set entitats van passar a recollir menjar al magatzem del Banc dels Aliments situat en una nau de la Pirelli. Abans-d'ahir, un camió hi va deixar vint palets amb 14.200 quilos d'aliments i ahir les entitats en van recollir. Avui, també.

Aquesta dinàmica, estrenada aquesta setmana, en què ha començat a funcionar el magatzem, es repetirà el quart dimarts, dimecres i dijous de cada mes. En aquesta ocasió, no hi passaran totes les entitats perquè algunes no han pogut esperar i han anat a buscar aliments a Barcelona.

Ahir, Aureli Quintas, responsable de logística de la Fundació Rosa Oriol, que gestiona el magatzem amb tres voluntaris, va destacar a Regió7 que algunes de les entitats que hi van anar van mostrar la seva satisfacció per tenir el magatzem més a prop de casa. Hi van anar Càritas de Sallent, Moià, Sant Fruitós de Bages i Artés; l'Hospital Residència Vila de Moià i la Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià. També en va recollir menjar la Fundació Rosa Oriol, la que té més ususris de totes les que se'n beneficiaran. Avui és previst que hi passi el Col·lectiu Mossèn Josep Rovira Tenas de Sant Vicenç.