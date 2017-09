Comencen les obres de l'ascensor entre Santa Llúcia i la plaça Major de Manresa

La setmana vinent és previst que comencin les obres d'execució de l'ascensor que permetrà salvar els 11 metres de desnivell entre el carrer de Santa Llúcia i la plaça Major de Manresa, i que servirà per establir un itinerari adaptat en aquest punt del Centre Històric de la ciutat.

Les obres tenen un pressupost de 125.000 euros, tindran una durada de tres mesos i aniran a càr-rec de l'empresa Constructora de Solsona.

La instal·lació es farà al número 9 del carrer de Santa Llúcia, on hi ha un edifici municipal actualment sense ús definit, i que, per les seves característiques físiques i de relació amb l'entorn, esdevé idoni per a la implantació de l'ascensor.

Per la part superior, l'ascensor desembocarà sobre el carrer del Balç, en un solar que és de titularitat municipal, que dóna a la plaça Major.

L'actuació també inclou l'execució d'un itinerari de vianants que connecta l'ascensor amb la plaça Major, tot generant un pas que actuarà de mirador, amb vistes a la basílica de la Seu i a altres punts d'interès de la ciutat.



Portes de vidre



Per dur a terme les obres, s'enderrocarà l'escala interior de l'edifici de propietat municipal del carrer de Santa Llúcia i es deixarà un espai adequat per al buc de l'ascensor, el qual serà adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Per tal de fer més visible el caràcter públic de l'ascensor, les portes seran de vidre.

La construcció de l'ascensor s'inscriu al conjunt de projectes per dignificar aquest punt del Centre Històric i millorar la connectivitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi, que també inclourà la reurbanització de la Baixada dels Drets, carrers Vidal i Barraquer i Via Sant Ignasi i ampliació de la plaça de Sant Ignasi; i l'ascensor públic en el marc de les obres d'ampliació de la residència de Sant Andreu que salvi el desnivell dels carrers del Remei de Dalt i Remei de Baix.

L'obra és una de les inversions del pressupost municipal d'enguany presentat el mes de desembre passat, conjuntament amb la finalització de la plaça de Simeó Selga.

L'empresa Constructora de Solsona és l'encarregada d'executar l'obra de l'ascensor després que el concurs públic s'hagués de declarar desert. En el moment que va quedar desert, es va posar en marxa un procediment negociat que consisteix a contactar directament amb empreses perquè facin un projecte i triar el que es cregui més adequat.