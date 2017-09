Missa, demà, en record de la missionera Rosa Dilmé

Demà a 2/4 d'11 del matí a l'església de Valldaura (Dominiques), missa en record de la germana Rosa Dilmé Brugada, dominica de l'Anunciata, que va morir a Rwanda el 30 d'agost.

Rosa Dilmé va tenir com a primer destí el col·legi-internat de Manresa, de ben jove. Va formar un gran equip femení de bàsquet, del qual va ser entrenadora i ànima, així com d'hoquei sobre patins i voleibol. El 1974 va marxar com a missionera a Ruli (Rwanda), on ha estat fins ara i on ha estat l'ànima de projectes d'assistència social, familiar i de salut.