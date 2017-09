Dilluns ja caldrà pagar a les 515 noves places de zona blava de Manresa

Demà passat ja s'haurà de pagar per aparcar a les 515 noves places de zona blava que estrenarà Manresa. Durant deu dies els treballadors que controlen els aparcaments regulats en superfície informaran més que no pas posaran en marxa el procediment per sancionar conductors que no paguin, però passat aquest període d'adaptació, les noves places funcionaran igual que la resta.

També dilluns entraran en vigor les noves tarifes que faran que les 1.183 places que hi haurà a la ciutat costin 1,70 euros l'hora a 721 places i 1,50 euros l'hora a 462. Fins ara, les 668 places que ja existien costaven 1,90 euros l'hora.

Simultàniament començaran a funcionar els 20 nous parquímetres que s'han instal·lat, de manera que a la ciutat n'hi haurà un total de 56 a partir d'ara. Una de les funcionalitats més destacades dels parquímetres és que ofereixen el servei moneder virtual, que permet recuperar i acumular l'import del temps d'aparcament no exhaurit, de manera que es pot utilitzar per a aparcaments futurs. Continua en vigor el sistema de pagament per matrícula, de manera que ja no cal tornar al cotxe per deixar-hi el tiquet i es pot ampliar el temps sense haver d'esperar que s'esgoti; i també el pagament amb Vals Comerç que reparteixen els comerços adherits. També es pot pagar amb targeta de crèdit o amb l'app mòbil; el sistema permet l'anul·lació de denúncies les 24 hores; i hi ha un telèfon d'atenció a l'usuari, també les 24 hores: 900 920 073.

La nova etapa del servei d'estacionament regulat de Manresa el van presentar ahir al migdia l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent; el regidor d'Urbanisme i Llicències, Marc Aloy, i el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Serracanta.

La voluntat de l'equip de govern de CDC i ERC és que la implantació de l'ampliació de la zona blava i les noves tarifes es faci progressivament.

Per això, durant els primers dies, es farà una campanya informativa amb avisos a veïns i el repartiment de tríptics a comerços de les zones i a usuaris per part dels mateixos vigilants de les zones regulades, que donaran informació de les noves funcionalitats de les màquines i els preus.