El concurs 'Les Bases a l'aparador' de Manresa sortejarà vals de compra

El concurs "Les Bases a l´aparador" arrenca a partir d'aquest divendres, en el marc dels actes commemoratius del 125è aniversari de les Bases de Manresa, amb la participació d'establiments comercials de la ciutat que exhibiran fotografies històriques als s eus aparadors.

Els participants hauran d'omplenar una butlleta on figuren les 34 fotografies i escriure-hi el nom del comerç on es troba cadascuna. Les butlletes es podran lliurar a l'Oficina de Turisme fins el 31 d'octubre. Entre els qui hagin encertat totes les fotografies, el dia 2 de novembre, a la mateixa Oficina de Turisme, es farà un sorteig de tres vals de compra de 100 euros per gastar en qualsevol dels 68 comerços que hi participen. L'endemà, el dia 3, es farà públic el resultat del sorteig.

Les imatges històriques tenen l'objectiu de mostrar com era la Manresa que van trobar els delegats de la primera reunió de l'Assemblea de la Unió Catalanista que es van reunir a la ciutat els dies 25, 26 i 27 de març del 1892 per aprovar les "Bases per a una Constitució regionalista". Aquest text, conegut com les "Bases de Manresa", és un dels primers referents del catalanisme polític i n´ha estat un símbol fins al dia d´avui.

Els detalls del concurs "Les Bases a l´aparador" es van fer públics divendres passat en la presentació de la passada edició del Shopping Night i dissabte a la nit ja es van començar a repartir les primeres butlletes per participar en el concurs al Quiosc de l´Arpa.

Aquest concurs forma part del programa commemoratiu del 125è aniversari de les Bases de Manresa i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.



Bases del concurs "Les Bases a l'aparador"



- Omplir la butlleta per participar al concurs. Les butlletes es trobaran als establiments participants (vegeu llistat al final). També es pot descarregar aquí.

- S´han de trobar les 34 fotografies i omplir totes les caselles de la butlleta amb el nom del comerç on es troba cada fotografia, i també les dades personals del participant.

- Hi ha 2 còpies de cada fotografia repartides entre 68 comerços.

- S´ha de portar la butlleta a l´Oficina de Turisme de Manresa (Pl. Major, 10) de 10 a 13 h i de 16 a 19 h fins el dia 31 d´octubre de 2017.

- La butlleta no serà vàlida si és il·legible.

- El sorteig de tres vals de compra per valor de 100€ es farà entre les butlletes amb totes les respostes correctes el dia 2 de novembre, a l´Oficina de Turisme, i es farà públic el divendres 3 de novembre.



Comerços participants en el concurs



ABACUS Barreres, 22

ANNEST, JOIERIA D´AUTOR Urgell 2-4

CA L´ARPELLOT Carrió, 31

CA L´ARPELLOT Av. de les Bases de Manresa, 82

CARN JOAN Urgell, 15

CASA SABATÉ Carretera de Vic, 34

COLONY Urgell, 35

COMALLONGA COMESTIBLES Urgell, 20

COMERÇ JUST Urgell, 14

CONTRAST FOTOGRAFIA Plaça Clavé, 2

COPÈRNIC Guimerà, 49

DE SEDA Sant Miquel, 37

EL CARIBÚ Born, 5

EL TALLER Mel, 13

ESTRADA JOIERS Passeig Pere III, 45

EXPERT JUANOLA Carrió, 19

FARMÀCIA COMAS Plaça Clavé, 1

FARMÀCIA RIU Born, 30

FÈMINA LLENCERIA Urgell, 22

FÈMINA ROBA DE CASA Urgell, 19

FORN DE CABRIANES Muralla del Carme, 22

FORN DE PA CODINA Urgell, 39

FORN DE CABRIANES LA LIONESA Passeig de Pere III, 3

GAUDÍ MAN JOIERIA Urgell, 31

IGLESIES MODA Urgel l, 26

ITZIAR Av. Bases de Manresa, 52

JOGUINES VALL Urgell, 5

JÚLIA PERFUMERIES Guimerà, 37

KILLING WEEKEND Sant Miquel, 9

L´ARMARI DECO Urgell, 15

L´ETAMIN Guimerà, 18

L´INGREDIENT Vilanova, 8

L´ORQUIDIA St. Joan Bapt de La Salle, 12 -14

LA CASA DEL BACALLÀ Sant Miquel, 8

LA CASETA DE LA GLÓRIA Plaça Clavé, 2

LA DROGUERIA Jaume I, 13

MAGATZEMS URMU Urgell, 36

MOBLES BELLO HOGAR Mel, 7

MÓDUL Carretera de Vic, 94

MÓN JOIERIA Urgell, 1

MÓN VERD Carretera de Vic, 25-31

MONTEPIO CONDUCTORS Plaça Sant Jordi, 1

NACIÓMANRESA Cap del Rec, 18

NEUS SUAREZ Carrió, 29

NOUNAT Nou, 21

OLGA XL Sant Joan Baptista de La Salle, 4

OMMO Plana de l´Om, 2

PAKPIL Sant Josep, 29

PARERA PESCA I PARAIGÜES Urgell, 11

PASTISSERIA E L CIGNE Urgell, 9

PASTOR LLENCERIA Plaça Clavé, 1

PAULA RUBIRALTA Sobrerroca, 34

PETIT CELLER Passeig de Pere III, 18

PUIGBERTRAN Sobrerroca, 2

REGALS BLAYA Urgell, 35

REGINA Cap del Rec, 4

RELLOTGERIA FONT Urgell, 5

SANTASUSANA Plaça de Fius i Palà, 1

SEÑOR Guimerà, 24

SERVI Urgell, 32

SETÈ CEL Carretera de Vic, 81

SOBRERROCA Av. de les Bases de Manresa, 16

TOC-TOC LA SHOP Urgell, 6

URÓ JOIERS Guimerà, 26

VELA/ELENA VERS Carrasco Formiguera, 11

VIATGES CONCORD Passeig de Pere III, 53

VIATGES MASANES Born, 6

XL PERRUQUERS Passeig de Pere III, 34



Llistat de les 34 fotografies que s'han de localitzar



1. El Born a tocar de Sant Domènec

2. Àngel Guimerà inaugura el seu carrer

3. El quiosc d´Ignasi Oms

4. La Baixada del Pòpul

5. Arc de triomf pel rei Alfons XIII al Born

6. Plana de l´Om i Sant Miquel

7. La Manresa de les Bases des de la Catalana

8. Sortida de carruatges de la Muralla del Carme

9. Tram Inicial del Passeig

10. Pont sobre el Cardener

11. El Passeig Pere III

12. La Carretera de Vic

13. El Carrer Guimerà

14. Inici de la urbanització del Passeig

15. La Plaça Valldaura

16. Muralla del Carme amb Ctra. De Vic

17. La Plana de l´Om

18. L´antiga façana de la Seu

19. Cruïlla del Guimerà amb la Muralla del Carme

20. Primer tram del Guimerà

21. Plaça de l´Hospital

22. L´Ateneu

23. La Muralla des de Sant Domènec

24. La placa de la plaça Clavé

25. Descobriment de la placa a Clavé

26. Concentració dels Cors de Clavé

27. La Carretera de Vic amb Sèquia i Caritat

28. La font lluminosa

29. El Passeig des de Crist Rei

30. Construcció del primer institut

31. Festa a la Plaça Major

32. Transport amb mules a la Muralla del Carme

33. La Carretera de Cardona des de la Muralla

34. El Cinema Principal al Passeig