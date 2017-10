"Rebel·lat per la pau", lema d'actualitat per a la 23a Manresa Solidària

El Consell Municipal de Solidaritat i l'Ajuntament de Manresa, amb la participació indispensable de les ONGD i el suport dela Diputació de Barcelona, presenten un any més la campanya Manresa Solidària, la 23a edició d´un esdeveniment que arriba cada tardor per conscienciar i sensibilitzar que és un possible un món millor i més just.

Els detalls del programa han estat presentats, aquest migdia a la plaça de Crist Rei, per la regidora d'Acció Social i Cooperació de l´Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària; i la tècnica municipal del Programa de Cooperació, Rosa de Paz.

La Manresa Solidària es vol fer ressò tant de les situacions d'injustícia i de les dificultats a molts països per defensar els drets humans fonamentals, però, alhora, vol oferir-ne alternatives. Per això, el lema d'enguany: "Rebel·lat per la Pau!" convida a ser "radicalment" pacifistes i, des del món local es posa a l´abast de la ciutadania idees, projectes i eines per fer factible aquest compromís amb la pau i els drets humans.

Santolària ha ressaltat "l´encert" de la tria del lema d'aquest edició per la necessitat de fer una clam per la pau i ha fet una crida a "la resistència pacífica" per defensar els drets de les persones, "una actitud que també s'ha mostrat els darrers dies per la situació política a Catalunya". La regidora d'Acció Social i Cooperació ha animat als ciutadans i ciutadanes a participar en les activitats organitzades que comptaran amb diferents espais que combinen materials artístics i educatius: una exposició de gran format a Crist Rei, una formació sobre resolució pacífica de conflictes a la Casa Flors Sirera, la Fira d´ONGD ocupant Sant Domènec i les lluites per l´activisme mediambiental en el marc de la Fira Ecoviure.

Exposició EfecteGEZI i un taller a càrrec del mediador Jordi Palou



La programació va arrencar dies enrere amb l'estrena de l'exposició #efecteGEZI el poder transformador de l'art, una exposició cedida per l'Institut Català Internacional per la Pau que estarà ubicada fins al 23 d'octubre a Crist Rei. La mostra recull fotografies ben expressives retornen el poder a la ciutadania per transformar, de forma pacífica i creativa, aquells aspectes de la societat que volen millorar. L´art i el testimoni de gent "normal" que canvia la realitat.

Aquest proper dissabte, 21 d´octubre, de 10.30 a 13.00 h a la Casa Flors Sirera, tindrà lloc el taller teòric i pràctic "Conflictes i construcció de pau a diferents nivells: com harmonitzar de dins enfora?", a càrrec de l´expert en mediació: Jordi Palou Loverdos, mediador i consultor nacional i internacional en resolució de conflictes. Palou Loverdos té una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans. Ha estat pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per a facilitar el diàleg en conflictes nacionals i internacionals. Entre altres mencions, al 2015 va rebre el Premi Valor 2015, atorgat pel Consell de l´Advocacia Catalana. Aquest guardó distingeixen persones i entitats que han destacat per defensar els drets humans i, que amb el seu treball , han contribuït en la lluita contra les injustícies.



Dissabte, Fira d'ONGD, a Sant Domènec

L´acte més veterà de la Manresa Solidària tornarà a omplir de solidaritat la plaça Sant Domènec el dissabte 21 d´octubre a partir de les 17h. Música, espectacles i informació de les ONGD, estaran apadrinat per dos il·lustradors manresans ben reconeguts: Susanna Ayala i Valentí Gubianas pintaran murals sobre les causes de les guerres, just abans de la xerrada de Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau i la música de Cesk Freixas.



L´activisme ambiental a l´Ecoviure, el cap de setmana 28 i 29 d´octubre

En una fira que promociona el medi ambient, no pot faltar un record per a totes aquelles persones que arrisquen la vida cada dia per defensar la terra i la sobirania de les comunitats sobre els propis recursos. La periodista panamenya Ligia Arriaga, donarà testimoni de la seva llarga lluita com activista i els motius del seu exili. Aquest testimoni es completarà amb el treball de Laura Solé, autora de l´exposició Dona, cos i territori.

També es podrà conèixer el treball de l´Escola de Cultura de Pau de la UAB i de Som Connexió. Ambdues entitats participaran a la taula rodona "Reptes de les noves tecnologies, drets humans i consum responsable".

Les xerrades divulgatives s'acompanyaran de tast de productes de comerç just, experiències d´entitats i un taller de cuina que ens acosta al col·lectiu de persones equatorianes de la nostra ciutat.



PROGRAMACIÓ

Dissabte 21 d´octubre

A la Casa Flors Sirera

10.30 h. Taller Conflictes i construcció de pau a diferents nivells: com harmonitzar de dins enfora?. A càrrec de Jordi Palou-Loverdos, expert en mediació i advocat en justícia universal. Cal inscripció prèvia a la Casa Flors Sirera.

A la Plaça Sant Domènec

12 h. Il·lustradors per la pau: Pintura en directe de dos murals sobre les causes del conflicte.

TARDA DE 17 A 22h Fira d´ONGD

17.30 h. Cantata. Escola Municipal de Música d´Artés: El Món és prou gran

18.00 h. Espectacle infantil. Kumulunimbu. Col·lectiu Ortiga. Titelles i clown per parlar d´un "mar" d´emocions: des de la valentia, la justícia, les migracions a la profunda esperança de tornar a començar.

19.00 h. Murals. Per la Pau, a càrrec de Valentí Gubianas i Susanna Ayala

19.15 h. Xerrada. Estem treballant per la pau. Jordi Armadans. FundiPau

20.00 h. Convocatòria per la Pau i la Noviolència: i tu? Per què et rebel·les?

20.30 h. Conecrt de cloenda, a càrrec de Cesk Freixas

Informació d´ONGD, tallers, gimcama, artesania, productes de comerç just i un bon cous-cous casolà

Dissabte 28 i diumenge 29 d´octubre

A l´Ecoviure, al Palau Firal

Dissabte. 12.30 h. TALLER CUINES DEL MÓN: Ens acostem a l´Equador a través de la gastronomia. Ass. d´Equatorians de Manresa.

Dissabte. 18 h. TAULA RODONA. Reptes i problemàtiques de les noves tecnologies, drets humans i consum responsable. Experiències concretes a càrrec de José Royo, investigador de l´Escola de Cultura de Pau de la UAB i Som Connexió. Modera: Inshuti.

Diumenge. 11 h. CAFÈ-TERTÚLIA en suport amb l´Activisme medioambiental. Participen Ligia Arriaga, exiliada panamenya per la defensa de la terra, i Laura Solé, autora de l´exposició Dona, Cos i Territori, ens parlen de resistències, sobirania i la força de les dones que defensant la terra, defensem la vida. Modera: Ass. Catalana per la Pau.

CLOENDA MUSICAL a càrrec d´En clau de Bages.

També es trobaran estands de consum conscient de Yamuna, F. Vicente Ferrer, botiga de Comerç Just i Tast de cafè Ciutat Manresa.

EXPOSICIONS

#EFECTEGEZI. EL PODER TRANSFORMADOR DE L´ART

10 al 23 d´octubre. A Crist Rei

És un projecte d´Oriana Eliçabe que mostra el poder de la imaginació col·lectiva i la creativitat quan es posa al servei de la transformació social noviolenat.

Institut Català Internacional per la Pau

DONA, COS I TERRITORI

8 al 27 d´octubre a l´ESPAI RUBIRALTA

28 i 29 d´octubre a l´ECOVIURE, al Palau Firal

Quan la lluita per la defensa de la terra és la lluita per la defensa de la vida.

Laura Solé

Ponents de les activitats

Xerrada a la Fira ONGD (21 octubre, 19h)

Jordi Armadans. Politòleg, periodista analista en temes de seguretat, conflictes, militarisme, desarmament i cultura de pau. Director de FudiPau, membre de la Campanya Armes sota Control i membre de la Junta Directiva de AIPAZ.

Taula rodona 28 octubre

Josep Maria Royo Aspa és politòleg i analista sobre conflictes i construcció de pau, màster en relacions internacionals, especialitzat en àfrica subsahariana. és investigador de l´Escola de Cultura de Pau de la UAB. Des de l'any 2000. és membre del grupo de estudios africanos (GEA) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), vocal de la junta directiva de lafede.cat organitzacions per la justícia global, i de la junta de govern del memorial democràtic, per la seva vinculació a la comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa. en paral·lel, ha estat actiu en altres iniciatives de caire social, agroecològic i del moviment per la pau a Catalunya. Col·labora a diferents mitjans de comunicació.

Taula rodona 29 octubre

Ligia Arreaga és periodista de professió, amb una mestria sobre ciències ambientals. Exerceix el periodisme donant èmfasi a temes vinculats amb la defensa dels drets humans i drets ambientals. Va ser fundadora de l´organització de la societat civil "Alianza por un mejor Darién". Ha sofert intent d´assassinat i amenaces de mort per la seva tasca de defensa del Humedal-laguna matusagaratí en la provincia de Darién, Panamà frontera amb Colòmbia. Actualment, ha de viure fora del seu país