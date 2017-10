El govern considera que «és una pujada moderada» i preveu ingressar 143.000 euros menys que enguany

En la seva compareixença d'ahir, la portaveu del govern, Àuria Caus, i el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, van qualificar de «moderada» la proposta de noves ordenances fiscals.

Van assegurar que l'objectiu del govern és mantenir el nivell de prestació de serveis.

Un objectiu que de cara a l'any que ve topa amb l'impacte molt important pel que fa a ingressos que es preveu que tindrà l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional sobre les plusvàlues, que provocarà un descens estimat d'ingressos d'entre 1 i 1,2 milions d'euros a les arques municipals.

Per aquest motiu, «tot i que som conscients que no és benvingut, cal aplicar aquest increment», en paraules de la regidora Àuria Caus, que va afegir que des del punt de vista del govern es tracta «d'una pujada moderada», perquè cal tenir en compte que «els ingressos provinents de la pujada d'impostos no compensaran encara completament la davallada prevista d'ingressos».



143.000 euros menys

El regidor Josep Maria Sala va fer una exposició detallada de la proposta i va xifrar en 143.000 euros, segons els estudis tècnics, la diferencia entre ingressos i despeses previstes, malgrat dur a terme l'increment de les ordenances.

Sala va detallar que pel concepte de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) l'Ajuntament de Manresa ingressava de mitjana entre 3 i 3,5 milions d'euros anuals, i el 2018, a causa del canvi normatiu del govern, que es preveu que es començarà a aplicar, «deixarem de percebre entre 1 i 1,2 milions d'euros d'aquesta quantitat».

Sala ha insistit que la pujada del 2,5% de la majoria de taxes i impostos no garantirà encara arribar al nivell d'ingressos del 2017.

Amb menys diners entrant a les arques municipals i sumant l'augment de despesa que suposa l'encariment del tractament de residus, Sala i Caus van assegurar que no s'havia trobat cap altra sortida que proposar un increment del 2,5% de les ordenances fiscals amb el qual aconseguir els ingressos necessaris per mantenir l'oferta de serveis als ciutadans.